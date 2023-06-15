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النيابة تتفقد العنابر المخصصة للموقوفين في قضايا المخدرات

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٠ مساءً
النيابة تتفقد العنابر المخصصة للموقوفين في قضايا المخدرات
المواطن - فريق التحرير

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تفقدت النيابة العامة العنابر المخصصة للموقوفين في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب قناة “الإخبارية”، أوضحت النيابة العامة، أن الجولات التفتيشية تهدف إلى التحقق من الضمانات المقررة للموقوفين والسجناء والتأكد من سلامة الأماكن التي تم إيقافهم فيها ومدة كفاءة الخدمات المقدمة لهم والإجراءات المتخذة حيال متابعة قضاياهم وعدم تأخرها.

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وتعتبر النيابة العامة السلطة القضائية المختصة بالرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، إذ تباشر اختصاصها في ذلك وفق الأنظمة المشار إليها، إضافة إلى دليل مؤسسي ومحوكم أعدته النيابة العامة، يتضمن كافة تفاصيل العمل النيابي في هذا الشأن، دشنه النائب العام مطلع العام الحالي.

عقوبات رادعة

وفي وقت سابق، أكدت النيابة العامة، أن المخدرات تعد آفة خطيرة تهدد الأمن والمجتمع والصحة، محذرةً مروجيها من عقوبات رادعة.

وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر موقع “تويتر” إنه يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، كل من نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أو الشبكة المعلوماتية، تعاطي المخدرات، والمؤثرات العقلية، أو تسهيل التعامل بها، وسيعاقب عقوبات رادعة.

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