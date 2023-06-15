استطلاع رأي: روبرت كينيدي يتفوق على بايدن وترامب النيابة تتفقد العنابر المخصصة للموقوفين في قضايا المخدرات موسيماني مودعًا الأهلي: سعيد بإنجاز المهمة الصعبة المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس خطة كييف لقتل أكبر عدد ممكن من الروس مقيمان في قبضة الأمن لترويجهما الشبو والكوكايين بجدة القمر يقترن بالثريا فجر الغد تدشين أولى رحلات الحجاج اليمنيين إلى جدة والمدينة المنورة السبت تطورات مفاوضات النصر وويليام كارفاليو العثور على أول جثة للبريطانيين المفقودين بالبحر الأحمر
تفقدت النيابة العامة العنابر المخصصة للموقوفين في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.
وحسب قناة “الإخبارية”، أوضحت النيابة العامة، أن الجولات التفتيشية تهدف إلى التحقق من الضمانات المقررة للموقوفين والسجناء والتأكد من سلامة الأماكن التي تم إيقافهم فيها ومدة كفاءة الخدمات المقدمة لهم والإجراءات المتخذة حيال متابعة قضاياهم وعدم تأخرها.
وتعتبر النيابة العامة السلطة القضائية المختصة بالرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، إذ تباشر اختصاصها في ذلك وفق الأنظمة المشار إليها، إضافة إلى دليل مؤسسي ومحوكم أعدته النيابة العامة، يتضمن كافة تفاصيل العمل النيابي في هذا الشأن، دشنه النائب العام مطلع العام الحالي.
وفي وقت سابق، أكدت النيابة العامة، أن المخدرات تعد آفة خطيرة تهدد الأمن والمجتمع والصحة، محذرةً مروجيها من عقوبات رادعة.
وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر موقع “تويتر” إنه يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، كل من نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أو الشبكة المعلوماتية، تعاطي المخدرات، والمؤثرات العقلية، أو تسهيل التعامل بها، وسيعاقب عقوبات رادعة.