الهاملي يستضيف سنويًا مئات الحجاج بالولائم والقهوة السعودية

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ضرب المواطن فهد الهاملي، أروع الأمثلة في الكرم والحفاوة بمئات الحجاج القادمين برًا إلى السعودية سنويًا، حيث يستضيفهم في مزرعته بمحافظة المجمعة بالرياض، بالولائم والقهوة السعودية.
ووثق تقرير لقناة “العربية”، استقبال الهاملي لحجاج روسيا في مزرعته بالمجمعة بكل ترحاب وود، حيث أقام لهم وليمة تحتوي على التمر والقهوة السعودية.
وقال الهاملي في تصريحات لـ”العربية”، إن “في هذا اليوم المبارك يأتي إلى مزرعتنا شعب روسيا، وهذا ليس مستغربًا على الشعب السعودي أن يكون كريمًا، فسبقنا في ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان اللذان يدعوانا دائمًا إلى الكرم والعطاء”.
وأكد أن استقباله لحجاج بيت الله الحرام نابع من الأخوة الدينية والمحبة لله وفي الله، وهذا يعكس نظرة الشعوب إلى بعضها ومحبتهم في الله.
"فهد الهاملي" مواطن سعودي يستضيف سنويا مئات الحجاج القادمين برا بالولائم والقهوة #السعودية في مزرعته بمحافظة #المجمعة#العربية_في_الحج@NawafAzizN pic.twitter.com/ig9kIG980L
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 15, 2023