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مؤكدًا احتياج الفريق لصانع ألعاب

الهريفي ينصح إدارة النصر بشأن الصفقات

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٤ مساءً
الهريفي ينصح إدارة النصر بشأن الصفقات
المواطن - فريق التحرير

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وجه نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، فهد الهريفي رسالة إلى مسؤولي العالمي بشأن صفقات الفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد.

نصيحة الهريفي للمسؤولين

وقال الهريفي: “اسمعوني ولو لمرة واحدة.. الفريق يحتاج أن تضع ثقلك كله في صانع ألعاب متكامل، لياقة عالية، يتحكم في الرتم، يبتكر يقتحم ويقوم بوظائف كثيرة، يخرج في المباريات الكبيرة”.

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وتساءل الهريفي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “معقولة من سنوات عدة لا يتواجد مثل هذا اللاعب في النصر؟!”.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر spl

وتابع نجم النصر السابق حديثه قائلًا: “الفريق يمتلك مهاجمين هدافين وخطرين على الباب (المرمى)، استقطب خلفهم من يكملهم إذا كنت تريد بطولات”.

واختتم الهريفي رسالته قائلًا: “سياسة وعمليات الحشو ببعض الأسماء التي لا يحتاجها الفريق أوقفوها، إلا إذا كنتم تبحثون كالعادة خارج الملعب.. إني ناصح لكم.. البطولات تذهب يمينًا وشمالًا وأنتم نفس السياسة والفكر في الاستقطاب”.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر spl

صفقات النصر المرتقبة

وارتبط اسم النصر خلال الساعات الماضية بالتفاوض مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، كما تُشير التقارير إلى اقترابه من حسم صفقة نجم ريال بيتيس، البرتغالي ويليام كارفاليو.

وتؤكد التقارير أن العالمي توصل إلى اتفاق مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، المغربي حكيم زياش، ويتفاوض مع البلوز حاليًا لإتمام الصفقة.

حكيم زياش
زياش – المصدر @FabrizioRomano

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