الهلال الأحمر ينقذ حياة حاج آسيوي في الحرم المكي

هطول أمطار غزيرة على عرعر الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات الفيصل: لن يتم زيادة أسعار تذاكر المباريات فتاة متهورة توثق قيادتها على سرعة 170 كم العائلة المالكة البريطانية تستقبل مولودًا جديدًا
نجحت الفرق الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة في إعادة النبض لحاج من جنسية آسيوية في المسجد الحرام.
وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون أن غرفة القيادة والتحكم في الهيئة تلقت بلاغًا عند الساعة الثانية وست وثلاثين دقيقة من صباح أمس، يفيد بوجود حالة تعاني من إغماء وتوقف للقلب والتنفس في صحن المطاف بالحرم المكي الشريف.
وأضاف أنه عند وصول الفريق الطبي، تبيّن وجود رجل في العقد السابع من العمر مستلقيًا على الأرض فاقدًا للوعي والتنفس، وعلى الفور باشرت الفرقة الإسعافية الحالة وفق البروتوكول المتبع في مثل هذه الحالات، حيث قامت بعملية الإنعاش القلبي عن طريق جهاز الصدمات إلى أن عاد النبض بفضل الله، وتم على الفور نقل المريض إلى مركز صحي طوارئ الحرم (3)، ووضعه تحت الرعاية الصحية بالعناية المركزة.