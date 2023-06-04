الهلال الأحمر ينقذ حياة حاج آسيوي في الحرم المكي

نجحت الفرق الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة في إعادة النبض لحاج من جنسية آسيوية في المسجد الحرام.

تفاصيل الواقعة

وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون أن غرفة القيادة والتحكم في الهيئة تلقت بلاغًا عند الساعة الثانية وست وثلاثين دقيقة من صباح أمس، يفيد بوجود حالة تعاني من إغماء وتوقف للقلب والتنفس في صحن المطاف بالحرم المكي الشريف.

وأضاف أنه عند وصول الفريق الطبي، تبيّن وجود رجل في العقد السابع من العمر مستلقيًا على الأرض فاقدًا للوعي والتنفس، وعلى الفور باشرت الفرقة الإسعافية الحالة وفق البروتوكول المتبع في مثل هذه الحالات، حيث قامت بعملية الإنعاش القلبي عن طريق جهاز الصدمات إلى أن عاد النبض بفضل الله، وتم على الفور نقل المريض إلى مركز صحي طوارئ الحرم (3)، ووضعه تحت الرعاية الصحية بالعناية المركزة.