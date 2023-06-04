Icon

هطول أمطار غزيرة على عرعر Icon الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش Icon مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم Icon المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي Icon الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة Icon أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات Icon الفيصل: لن يتم زيادة أسعار تذاكر المباريات Icon فتاة متهورة توثق قيادتها على سرعة 170 كم Icon العائلة المالكة البريطانية تستقبل مولودًا جديدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد فقدانه للوعي وتوقف النبض

الهلال الأحمر ينقذ حياة حاج آسيوي في الحرم المكي

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١١ مساءً
الهلال الأحمر ينقذ حياة حاج آسيوي في الحرم المكي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجحت الفرق الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة في إعادة النبض لحاج من جنسية آسيوية في المسجد الحرام.

تفاصيل الواقعة

وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون أن غرفة القيادة والتحكم في الهيئة تلقت بلاغًا عند الساعة الثانية وست وثلاثين دقيقة من صباح أمس، يفيد بوجود حالة تعاني من إغماء وتوقف للقلب والتنفس في صحن المطاف بالحرم المكي الشريف.

قد يهمّك أيضاً
تعليم الطائف: الدراسة عن بُعد اليوم للمدارس المسائية

تعليم الطائف: الدراسة عن بُعد اليوم للمدارس المسائية

ضبط 72 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

ضبط 72 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

وأضاف أنه عند وصول الفريق الطبي، تبيّن وجود رجل في العقد السابع من العمر مستلقيًا على الأرض فاقدًا للوعي والتنفس، وعلى الفور باشرت الفرقة الإسعافية الحالة وفق البروتوكول المتبع في مثل هذه الحالات، حيث قامت بعملية الإنعاش القلبي عن طريق جهاز الصدمات إلى أن عاد النبض بفضل الله، وتم على الفور نقل المريض إلى مركز صحي طوارئ الحرم (3)، ووضعه تحت الرعاية الصحية بالعناية المركزة.

الهلال الأحمر ينقذ حياة حاج آسيوي في الحرم المكي الهلال الأحمر ينقذ حياة حاج آسيوي في الحرم المكي المسجد الحرام

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة حتى التخرج
السعودية اليوم

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة...

السعودية اليوم
تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية
العالم

تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة...

العالم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات يوم البحث العلمي بجامعة شقراء
السعودية اليوم

صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات...

السعودية اليوم
لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب
غرائب

لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال...

غرائب
لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك
السعودية اليوم

لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك

السعودية اليوم
طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن طائرة كندية
السعودية اليوم

طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن...

السعودية اليوم