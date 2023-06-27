الهلال والنصر يتنافسان على ضم محمد صلاح

كشفت تقارير إعلامية أن ناديي الهلال والنصر يتنافسان على التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال الإعلامي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه في “تويتر” : “الهلال والنصر يتنافسان بكل قوة لضم صلاح، اللاعب المصري مرتبط بعقد مع ليفربول حتى عام 2025”.

قرار نهائي من محمد صلاح

وفي وقت سابق، أشار موقع “footballinsider247″، إلى أن صلاح قرر الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول هذا الصيف، وذلك على الرغم من عدم تأهله إلى النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولفت الموقع العالمي، إلى أن نجم المنتخب المصري قرر عدم الانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد، إلا أن رحيله إلى هناك أمر محتمل في المستقبل، بعد نهاية عقده الحالي مع ليفربول في موسم 2024\ 2025.

وكان محمد صلاح قد أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي من الدوري الإنجليزي لكرة القدم في المركز الرابع بقائمة الهدافين، حيث نجح في تسجيل 19 هدفًا، فيما توج مهاجم مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند بجائزة الهداف بـ36 هدفًا.