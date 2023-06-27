Icon

توزيع مليون عبوة ماء زمزم في مشعر عرفات ومزدلفة Icon خلع الأحذية والجوارب يثير ضجة على متن طائرة Icon توتنهام يشترط نيل 100 مليون يورو لبيع هاري كين لـ بايرن ميونخ Icon الهلال والنصر يتنافسان على ضم محمد صلاح Icon السعودية للكهرباء: أحمال عرفات بلغت 376 ميجا وات ولا انقطاعات Icon مشاهد مبهجة من نفرة الحجاج إلى مزدلفة وسط انسيابية عالية Icon برونو هنريكي يودع الاتحاد: مسيرتي انتهت معكم وسأظل أدعمكم Icon أكثر من 73 مليون سلعة تموينية لضيوف الرحمن في عرفة ومزدلفة Icon رجال الأمن يؤدون الصلاة في منشأة الجمرات انتظارًا لضيوف الرحمن Icon رجل أمن يخفف حرارة الجو عن ضيوف الرحمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
عقده مع ليفربول ينتهي في عام 2025

الهلال والنصر يتنافسان على ضم محمد صلاح

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ مساءً
الهلال والنصر يتنافسان على ضم محمد صلاح
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية أن ناديي الهلال والنصر يتنافسان على التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال الإعلامي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه في “تويتر” : “الهلال والنصر يتنافسان بكل قوة لضم صلاح، اللاعب المصري مرتبط بعقد مع ليفربول حتى عام 2025”.

قد يهمّك أيضاً
سيف فاروق جعفر يسبب أزمة لـ الزمالك

سيف فاروق جعفر يسبب أزمة لـ الزمالك

الشؤون الإسلامية تكثف خدماتها للحجاج بأكبر ميقات بري

الشؤون الإسلامية تكثف خدماتها للحجاج بأكبر ميقات بري

قرار نهائي من محمد صلاح

وفي وقت سابق، أشار موقع “footballinsider247″، إلى أن صلاح قرر الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول هذا الصيف، وذلك على الرغم من عدم تأهله إلى النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @MoSalah

ولفت الموقع العالمي، إلى أن نجم المنتخب المصري قرر عدم الانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد، إلا أن رحيله إلى هناك أمر محتمل في المستقبل، بعد نهاية عقده الحالي مع ليفربول في موسم 2024\ 2025.

وكان محمد صلاح قد أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي من الدوري الإنجليزي لكرة القدم في المركز الرابع بقائمة الهدافين، حيث نجح في تسجيل 19 هدفًا، فيما توج مهاجم مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند بجائزة الهداف بـ36 هدفًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهود مكثفة لمراكز عناية بمكة لمساعدة المفقودين واستقبال شكاوى الحجاج
السعودية اليوم

جهود مكثفة لمراكز عناية بمكة لمساعدة المفقودين...

السعودية اليوم
عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف
السعودية اليوم

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف

السعودية اليوم
الاتحاد يُقدم عرضًا جديدًا لـ كريم بنزيما
آخر الاخبار

الاتحاد يُقدم عرضًا جديدًا لـ كريم بنزيما

آخر الاخبار
أحمد ينير منزل الزميل خالد زعقان
المجتمع

أحمد ينير منزل الزميل خالد زعقان

المجتمع
الهلال والنصر يعلنان برنامج انتخابات المؤسسة غير الربحية
آخر الاخبار

الهلال والنصر يعلنان برنامج انتخابات المؤسسة غير...

آخر الاخبار
استقبال 11 ألف حاج عراقي عبر منفذ جديدة عرعر
السعودية اليوم

استقبال 11 ألف حاج عراقي عبر منفذ...

السعودية اليوم
لحظة تبادل الحسين والأميرة رجوة لخواتم الزواج
السعودية اليوم

لحظة تبادل الحسين والأميرة رجوة لخواتم الزواج

السعودية اليوم
السعودية تقدم قرضًا تنمويًا لـ بيليز بقيمة 45 مليون دولار
السعودية اليوم

السعودية تقدم قرضًا تنمويًا لـ بيليز بقيمة...

السعودية اليوم