الهلال والنصر يتنافسان للتعاقد مع لويس كاسترو

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سيتنافس الهلال مع النصر خلال الفترة المقبلة، للتعاقد مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بوتافوجو البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكر الإعلامي البرازيلي فيليبي سيلفا أن الهلال والنصر سيتنافسان بقوة للتعاقد مع المدرب البرتغالي صاحب الـ 62 عامًا والذي تولى تدريب نادي بوتافوجو في العام الماضي.
وسبق للمدرب البرتغالي تدريب أندية بورتو البرتغالي وريو آفي البرتغالي وفيتوريا غيماريش وشاختار دونيتسك الأوكراني ونادي الدحيل القطري.
وفاز كاسترو مع نادي شاختار دونيتسك بلقب الدوري الأوكراني موسم 2019/ 2020، كما فاز بلقب كأس أمير قطر مع نادي الدحيل في العام الماضي.