الهلال والنصر يعلنان برنامج انتخابات المؤسسة غير الربحية

أعلن الهلال والنصر، اليوم الأربعاء، عن البرنامج الزمني لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسستي الناديين غير الربحية.

برنامج انتخابات الهلال والنصر

وكشف حسابا الهلال والنصر على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن البرنامج الزمني لانتخابات المؤسسة غير الربحية، حيث سيتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين، من يوم 11 يونيو وحتى 13.

ومن المقرر أن يتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين يومي 14 و15، على أن يكون الطعن ضد القائمة يوم 16، وسيتم النظر في الطعون المقدمة لمدة 3 أيام من 17 يونيو وحتى يوم 19.

موعد الإعلان عن القائمة النهائية

وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين لمؤسستي الهلال والنصر غير الربحيتين يوم 20 و21، وموعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية يوم 22، والطعن على الإجراءات يوم 23، وسيكون النظر في الطعون يومي 24 و25.

وسيكون التقديم من قبل رئيس القائمة عبر رابط البوابة الإلكترونية في موقع وزارة الرياضة، خلال فترة فتح باب الترشح من صباح يوم الأحد حتى التاسعة مساء يوم الثلاثاء.