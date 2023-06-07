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سيتم فتح باب الترشح يوم 11 يونيو

الهلال والنصر يعلنان برنامج انتخابات المؤسسة غير الربحية

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٠ مساءً
الهلال والنصر يعلنان برنامج انتخابات المؤسسة غير الربحية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الهلال والنصر، اليوم الأربعاء، عن البرنامج الزمني لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسستي الناديين غير الربحية.

برنامج انتخابات الهلال والنصر

وكشف حسابا الهلال والنصر على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن البرنامج الزمني لانتخابات المؤسسة غير الربحية، حيث سيتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين، من يوم 11 يونيو وحتى 13.

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ومن المقرر أن يتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين يومي 14 و15، على أن يكون الطعن ضد القائمة يوم 16، وسيتم النظر في الطعون المقدمة لمدة 3 أيام من 17 يونيو وحتى يوم 19.

الهلال
البرنامج الزمني لانتخابات مؤسسة الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

موعد الإعلان عن القائمة النهائية

وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين لمؤسستي الهلال والنصر غير الربحيتين يوم 20 و21، وموعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية يوم 22، والطعن على الإجراءات يوم 23، وسيكون النظر في الطعون يومي 24 و25.

وسيكون التقديم من قبل رئيس القائمة عبر رابط البوابة الإلكترونية في موقع وزارة الرياضة، خلال فترة فتح باب الترشح من صباح يوم الأحد حتى التاسعة مساء يوم الثلاثاء.

النصر
البرنامج الزمني لانتخابات مؤسسة النصر – المصدر @AlNassrFC

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