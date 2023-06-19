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الهلال يبحث ضم نجم آخر من باريس سان جيرمان بعد نيمار

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٩ صباحاً
الهلال يبحث ضم نجم آخر من باريس سان جيرمان بعد نيمار
المواطن - فريق التحرير

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أوضح الصحفي الإيطالي رودي جاليتي أن نادي الهلال يفكر في ضم أحد لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تفكيره في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وقال جاليتي عبر حسابه في “تويتر”: إن أزرق الرياض مهتم بالتعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي نجم وسط الفريق الباريسي، حيث سينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في عام 2026.

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موعد الرد على عرض الهلال

وأشار جاليتي إلى أن فيراتي سيرد على عرض أزرق الرياض في الأيام القليلة المقبلة.

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فيراتي

وفي وقت سابق، قالت شبكة CBS SPORT الأمريكية: إن النجم البرازيلي مطلوب وبقوة في دوري روشن، حيث تواجد ممثلو الهلال في العاصمة الفرنسية باريس الجمعة الماضية لتقديم عرض له، والتفكير في التعاقد معه في الموسم المقبل.

وأضافت القناة الأمريكية أن أزرق الرياض مستعد لدفع 45 مليون يورو لنادي باريس سان جيرمان من أجل إتمام الصفقة.

ويلعب النجم البرازيلي مع باريس سان جيرمان منذ عام 2017 قادمًا من صفوف فريق برشلونة الإسباني.

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  • محمد ابو عبدالله

    بئس الاختيار نيمار !!!

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