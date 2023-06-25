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قادمًا من تشيلسي الإنجليزي

الهلال يتعاقد رسميًا مع كاليدو كوليبالي

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٦ مساءً
الهلال يتعاقد رسميًا مع كاليدو كوليبالي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الهلال قبل قليل عن تعاقده مع اللاعب السنغالي كاليدو كوليبالي قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونشر حساب النادي لقطات من التعاقد مع المدافع السنغالي صاحب الـ32 عامًا ليكون ثاني صفقة للفريق الأزرق بعد ضم البرتغالي روبن نيفيز قادمًا من فريق وولفرهامبتون الإنجليزي.

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تعليق كوليبالي

وعلق اللاعب السنغالي بعد انضمامه لـ الهلال قائلًا: ” أنا هنا مع من يصنع المجد حاضرًا ومستقبلًا”.

كوليبالي - الهلال - 2

وجاء التعاقد مع النجم السنغالي المتوج بكأس أمم إفريقيا 2021 مع بلاده، وذلك لتعويض غياب اللاعب الكوري الجنوبي جانج هيون سو الذي يغيب لمدة 4 أشهر بسبب إصابته بورم حميد.

 

 

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