الهلال يحدد بديل رامون دياز وراتبه

تفاصيل عقد روبيرتو فيرمينو مع الأهلي مشهد مبهج لنفرة الحجاج إلى مزدلفة الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات التهنئة من قادة الدول الإسلامية الحجاج ينفرون إلى مشعر مزدلفة وسط منظومة خدمات متكاملة الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة لقادة الدول الإسلامية طيران القوات الجوية يشارك في تنفيذ الخطة الأمنية بموسم الحج متطوعو ومتطوعات الدفاع المدني في خدمة الحجاج بمشعر عرفة ارتفاع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس بين الحجيج إلى 287 حالة إحباط عمليتين لتهريب وترويج المخدرات بحائل وجازان 3 وصايا للحجاج قبل النفرة إلى مشعر مزدلفة
حدد مجلس إدارة نادي الهلال، البديل الأمثل للمدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول، الذي غادر الفريق بعد نهاية موسم 2022/2023.
وقالت صحيفة corrieredellosport الإيطالية إن المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو صاحب الـ 44 عامًا وافق على تدريب الهلال مع نيل راتب سنوي قدره 15 مليون يورو.
وتُوج جاتوزو بلقب كأس العالم عام 2006 مع المنتخب الإيطالي كما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع ميلان عامي 2003 و 2007.
وترغب أندية الهلال والنصر والأهلي في التعاقد مع مدربين من العيار الثقيل للتدريب في دوري المحترفين السعودي، حيث رُشح مؤخرًا كل من الإيطالي ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي والبرتغالي جوزيه مورينيو والمدرب الإسباني خولين لوبتيجي للتدريب في الدوري السعودي للمحترفين في الفترة المقبلة.
وكان رامون دياز غادر نادي الهلال بعد نهاية موسم 2022/2023 وذلك بعد أن اكتفى بالتتويج بلقب كأس الملك على حساب نادي الوحدة في مايو الماضي.