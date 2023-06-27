الهلال يحدد بديل رامون دياز وراتبه

حدد مجلس إدارة نادي الهلال، البديل الأمثل للمدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول، الذي غادر الفريق بعد نهاية موسم 2022/2023.

الراتب المتفق عليه

وقالت صحيفة corrieredellosport الإيطالية إن المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو صاحب الـ 44 عامًا وافق على تدريب الهلال مع نيل راتب سنوي قدره 15 مليون يورو.

وتُوج جاتوزو بلقب كأس العالم عام 2006 مع المنتخب الإيطالي كما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع ميلان عامي 2003 و 2007.

وترغب أندية الهلال والنصر والأهلي في التعاقد مع مدربين من العيار الثقيل للتدريب في دوري المحترفين السعودي، حيث رُشح مؤخرًا كل من الإيطالي ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي والبرتغالي جوزيه مورينيو والمدرب الإسباني خولين لوبتيجي للتدريب في الدوري السعودي للمحترفين في الفترة المقبلة.

لقب وحيد لـ رامون دياز الموسم الماضي

وكان رامون دياز غادر نادي الهلال بعد نهاية موسم 2022/2023 وذلك بعد أن اكتفى بالتتويج بلقب كأس الملك على حساب نادي الوحدة في مايو الماضي.