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يقام غدًا بين فريقي مانشستر سيتي وإنتر ميلان

الهلال يراقب صفقة مميزة في نهائي دوري أبطال أوروبا

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ مساءً
الهلال يراقب صفقة مميزة في نهائي دوري أبطال أوروبا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال يراقب أحد نجوم نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 الذي يقام غدًا بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي في مدينة إسطنبول التركية.

نهائي دوري أبطال أوروبا

وذكر موقع Relevo الإسباني أن الهلال يفكر في ضم النجم البلجيكي صاحب الـ 30 عامًا، وذلك بعد نهائي دوري الأبطال، حيث قيل إن فهد بن نافل رئيس الهلال منتهية ولايته سيتواجد في تركيا من أجل إتمام الصفقة رغم أن بعض التقارير لم تكشف هوية الصفقة، لكن الموقع الإسباني أشار إلى أن لوكاكو هو الأقرب للانضمام إلى الهلال.

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وجاءت تلك التقارير على خلفية الاجتماع الذي دار يوم الثلاثاء الماضي في الرياض، بين الأمير الوليد بن طلال عضو شرف الهلال والأمريكي تود بويلي مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، بحضور فهد بن نافل رئيس الهلال المنتهية ولايته.

وذكر موقع Football London البريطاني أن الاجتماع جاء من أجل حسم الصفقات الصيفية حيث قيل إن كلًّا من البرازيلي تياجو سيلفا والفرنسي نغولو كانتي لاعبي البلوز قريبان من الانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم المقبل.

حكم مباراة النهائي

سيدير الحكم البولندي سيمون مارتشينياك غدًا السبت، نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بين فريقي مانشستر سيتي وإنتر ميلان .

وسيعاون الحكم مارتشينياك كل من البولندي باويل سوكولنيكي وتوماس ليستكيفيس كحكمين مساعدين، أما الحكم الروماني إيستفان كوفاتش سيكون حكمًا رابعًا وتوماسز كوياتكوفسكي حكمًا للفيديو.

وسبق للحكم مارتشينياك إدارة نهائي كأس العالم 2022 الذي أُقيم بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

وتنطلق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا غدًا يوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “أتاتورك الأولمبي” في مدينة إسطنبول.

وستنقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH, BEIN 4K HDR , BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , TOD APP – BEIN SPORTS.

وكان مانشستر سيتي تأهل إلى نهائي دوري الأبطال على حساب ريال مدريد الإسباني بنتيجة 5/ 1 في مجموع المباراتين، بينما صعد إنتر ميلان إلى النهائي على حساب جاره ميلان بنتيجة 3/ 0 في مجموع المباراتين.

 

 

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