الهلال يستهدف ضم مهدي طارمي

تسعى إدارة نادي الهلال، للتعاقد مع لاعبين مميزين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، ليرتبط اسمها بنجم فريق بورتو البرتغالي، الإيراني مهدي طارمي.

التفاوض مع مهدي طارمي

وأكد الصحافي أكرم كونور، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن إدارة الهلال تُخطط لتقديم عرض تصل قيمته 40 مليون دولار لنادي بورتو البرتغالي، من أجل ضم مهدي طارمي هذا الصيف.

وكان مهدي طارمي صاحب الـ31 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو في صيف عام 2020، قادمًا من ريو آفي البرتغالي، ويمتد عقده الحالي حتى يونيو 2024.

ويملك مهدي طارمي تجربة في الملاعب العربية، حيث سبق ولعب في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الغرافة القطري موسم 2018\ 2019، قبل أن ينتقل إلى ريو آفي لمدة عام، وتوج معه بلقب هداف الدوري البرتغالي بـ20 هدفًا.

وظهر طارمي بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو خلال منافسات الموسم الرياضي المنصرم، ونجح في تسجيل 22 هدفًا، ليتوج بجائزة هداف الدوري البرتغالي، متفوقًا على نجم بنفيكا، غونسالو راموس صاحب الـ19 هدفًا.

الهلال يُدعم صفوفه

على الجانب الآخر، نجح نادي الهلال في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون، البرتغالي روبن نيفيز، كما اقترب من حسم صفقة نجم تشيلسي ومنتخب السنغال، كاليدو كوليبالي.