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بعد رفضه لعرض التعاون

الهلال يستهدف ضم موراتا

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٨ مساءً
الهلال يستهدف ضم موراتا
المواطن - فريق التحرير

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يسعى نادي الهلال، للتعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد، الإسباني ألفارو موراتا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الهلال يستعد لتقديم عرض لموراتا

وكان نادي التعاون قد تقدم بعرض رسمي لضم موراتا الأسبوع الماضي، براتب يصل إلى 50 مليون يورو، إلا أنه رفض، حيث أبدى تمسكه باستكمال مسيرته في أوروبا، والاستمرار في صفوف أتلتيكو مدريد.

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وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلى أن من أسباب رفض موراتا لعرض نادي التعاون، هو تواجد الفريق السعودي في مدينة بريدة البعيدة عن جدة والرياض.

ألفارو موراتا
المهاجم الإسباني – المصدر @Ekremkonur

وأضافت الصحيفة: “الهلال ينوي التقدم بعرض جديد لضم المهاجم الإسباني، بنفس قيمة عرض التعاون، مستغلًا تواجد النادي في الرياض، بالإضافة إلى أنه الأكثر تتويجًا بالألقاب في السعودية”.

وتابعت: “أما عن العرض الذي سيقدمه الهلال لأتلتيكو مدريد لشراء موراتا، فلن يقل عن 25 مليون يورو، وعلى الرغم من أن الأمر يبدو معقًا، إلا أن هناك تصميمًا كبيرًا من مسؤولي الأزرق للتعاقد معه”.

ألفارو موراتا
المهاجم الإسباني – المصدر juvefc

الهلال يسعى لتدعيم صفوفه

ويسعى الهلال لضم صفقات عالمية هذا الصيف، أملًا في ظهور الفريق بشكل مميز، والمنافسة على الألقاب، لتدخل في مفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي، وفي مقدمتهم، البرازيلي نيمار، وذلك بعد فشل محاولات ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتُشير التقارير إلى اقتراب الهلال من حسم صفقة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، السنغالي الدولي كاليدو كوليبالي، بعقد ممتد حتى عام 2026.

كوليبالي
كوليبالي – المصدر besoccer

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