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الهلال يسعى لضم إدين دجيكو

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ مساءً
الهلال يسعى لضم إدين دجيكو
المواطن - فريق التحرير

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يسعى نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، البوسني إدين دجيكو خلال الميركاتو الصيفي.

التفاوض مع إدين دجيكو

وينتهي تعاقد إدين دجيكو صاحب الـ37 عامًا، مع إنتر ميلان بنهاية الشهر الجاري، ما يسهل التفاوض معه، حيث سيوقع في صفقة انتقال حر.

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وذكرت شبكة “توتو ميركاتو” الإيطالية: “الهلال وفنربخشة يتنافسان على ضم البوسني إدين دجيكو، وكثف النادي التركي مفاوضاته مع وكيل اللاعب مؤخرًا، والذي سافر إلى إسطنبول لإجراء محادثات وجهًا لوجه”.

إدين دجيكو
دجيكو

وأضاف التقرير: “فنربخشة قدم عرضًا لدجيكو يمتد لمدة عامين، ومع ذلك يلقى النجم البوسني اهتمامًا كبيرًا من جانب الهلال، والذي سيقدم راتبًا أكبر بكثير من الفريق التركي”.

وخاض إدين دجيكو 52 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي هذا الموسم، وساهم في تسجيل 19 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 14 مرة، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

إدين دجيكو
دجيكو

الهلال يكتفي بلقب

ولم يظهر الهلال بالمستوى المتوقع في الموسم الماضي، حيث إنه أنهى دوري روشن السعودي في المركز الثالث، وخسر نهائي دوري أبطال آسيا، واكتفى بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأمل إدارة نادي الهلال في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، أملًا في التألق بالموسم الجديد والمنافسة على كافة الألقاب، وارتبط اسم الأزرق بنجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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