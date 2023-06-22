الهلال يسعى لضم برناردو سيلفا

تواصل إدارة نادي الهلال، محاولاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية هذا الصيف، ليرتبط اسمها بنجم مانشستر سيتي، برناردو سيلفا.

برناردو سيلفا مطلوب في الهلال

وأكد الصحافي أكرم كونور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس، أن نادي الهلال يعتزم تقديم عرض ضخم لضم البرتغالي برناردو سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت تقارير مؤخرًا أن برناردو سيلفا يملك عرضًا من دوري روشن السعودي، ولكنه يُفضل البقاء في أوروبا خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه كان يحظى باهتمام ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.

ويستمر عقد برناردو سيلفا صاحب الـ28 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي حتى عام 2025، ولكن تُسيطر حالة من الغموض على مستقبله في الموسم الجديد، وتُشير التوقعات إلى رحيله.

الهلال يُدعم صفوفه

ويسعى الهلال لضم صفقات عالمية هذا الصيف، أملًا في ظهور الفريق بشكل مميز، والمنافسة على الألقاب، لتدخل في مفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي، وفي مقدمتهم، البرازيلي نيمار، وذلك بعد فشل محاولات ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتُشير التقارير إلى اقتراب الهلال من حسم صفقة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، السنغالي الدولي كاليدو كوليبالي، بعقد ممتد حتى عام 2026، وذلك بجانب اهتمامه بالتعاقد مع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا.