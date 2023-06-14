الهلال يسعى لضم محمد عبدالمنعم

أبدت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل اهتمامها بالتعاقد مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، محمد عبدالمنعم في الميركاتو الصيفي.

الهلال يسعى لحسم الصفقة

وأكد برنامج “+90” على قناة النهار المصرية، أن النادي الأهلي تلقى عرضًا ضخمًا بقيمة 12 مليون دولار من الهلال، من أجل التعاقد مع محمد عبدالمنعم، إلا أنه لم يحسم موقفه حتى الآن.

وتطمح إدارة الهلال في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، أملًا في التألق بالموسم المقبل والمنافسة على كافة الألقاب، ليرتبط اسمها بأكثر من نجم عالمي، وفي المقدمة، نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار.

تألق محمد عبدالمنعم

وخطف محمد عبدالمنعم الأنظار إليه هذا الموسم، حيث يُقدم مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ولعب دورًا بارزًا في فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد تسجيله لهدف التعادل أمام الوداد المغربي في النهائي.

وخاض عبدالمنعم صاحب الـ24 عامًا، 32 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في جميع البطولات هذا الموسم، وسجل 4 أهداف، كما لعب 14 مواجهة مع منتخب مصر الأول، وأحرز هدفين.

وبدأ محمد عبدالمنعم مشواره في ناشئي النادي الأهلي، وتمت إعارته لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، ثم لعب فيوتشر، قبل أن يعود مجددًا إلى المارد الأحمر، بعد تألقه اللافت مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2022.