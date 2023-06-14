Icon

عملية عاجلة تنقذ حاجًا إيرانيًا أربعينيًا من العمى Icon حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 67 Icon تحذير من شرب المياه المعرضة للشمس Icon الهلال يسعى لضم محمد عبدالمنعم Icon ريال مدريد يعلن ضم جود بيلينغهام لـ6 مواسم Icon الحج لضيوف الرحمن: تفادوا العدوى بأخذ التطعيمات اللازمة Icon الخليج يضم سعيد آل حمسل حتى 2025 Icon شؤون الحرمين توزع مظلات شمسية لحماية الحجاج من الشمس Icon فريق طبي سعودي ينقذ حاجًا إيرانيًا من العمى Icon معهد الحرم المكي الشريف يعلن فتح باب القبول للعام الدراسي 1445هـ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد تألقه اللافت مع الأهلي

الهلال يسعى لضم محمد عبدالمنعم

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٧ مساءً
الهلال يسعى لضم محمد عبدالمنعم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أبدت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل اهتمامها بالتعاقد مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، محمد عبدالمنعم في الميركاتو الصيفي.

الهلال يسعى لحسم الصفقة

وأكد برنامج “+90” على قناة النهار المصرية، أن النادي الأهلي تلقى عرضًا ضخمًا بقيمة 12 مليون دولار من الهلال، من أجل التعاقد مع محمد عبدالمنعم، إلا أنه لم يحسم موقفه حتى الآن.

قد يهمّك أيضاً
لحظة انفجار أكبر خط أنابيب للأمونيا في العالم

لحظة انفجار أكبر خط أنابيب للأمونيا في العالم

عرض الـ100 مليون يورو يُقرب رياض محرز من الأهلي

عرض الـ100 مليون يورو يُقرب رياض محرز من الأهلي

وتطمح إدارة الهلال في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، أملًا في التألق بالموسم المقبل والمنافسة على كافة الألقاب، ليرتبط اسمها بأكثر من نجم عالمي، وفي المقدمة، نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار.

محمد عبدالمنعم
عبدالمنعم – المصدر @AlAhly

تألق محمد عبدالمنعم

وخطف محمد عبدالمنعم الأنظار إليه هذا الموسم، حيث يُقدم مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ولعب دورًا بارزًا في فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد تسجيله لهدف التعادل أمام الوداد المغربي في النهائي.

نجم الأهلي محمد عبدالمنعم
عبدالمنعم – المصدر @AlAhly

وخاض عبدالمنعم صاحب الـ24 عامًا، 32 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في جميع البطولات هذا الموسم، وسجل 4 أهداف، كما لعب 14 مواجهة مع منتخب مصر الأول، وأحرز هدفين.

وبدأ محمد عبدالمنعم مشواره في ناشئي النادي الأهلي، وتمت إعارته لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، ثم لعب فيوتشر، قبل أن يعود مجددًا إلى المارد الأحمر، بعد تألقه اللافت مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2022.

نجم الأهلي محمد عبدالمنعم
عبدالمنعم – المصدر @AlAhly

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شركة البحر الأحمر تعلن عن 113 وظيفة شاغرة
حصاد اليوم

شركة البحر الأحمر تعلن عن 113 وظيفة...

حصاد اليوم
القبض على 3 مقيمين لترويجهم لحملات حج وهمية
أخبار أمنية

القبض على 3 مقيمين لترويجهم لحملات حج...

أخبار أمنية
العليمي: نشكر السعودية لردعها التهديدات عن الأمة العربية
السعودية اليوم

العليمي: نشكر السعودية لردعها التهديدات عن الأمة...

السعودية اليوم
ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب
السعودية اليوم

ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب

السعودية اليوم
نصائح جاسم المطوع لعلاج المشكلات الأسرية
صحة وطب‎

نصائح جاسم المطوع لعلاج المشكلات الأسرية

صحة وطب‎
الدفاع المدني يواصل جهوده لتأمين سلامة الحجاج
السعودية اليوم

الدفاع المدني يواصل جهوده لتأمين سلامة الحجاج

السعودية اليوم
ضبط مستودع أغذية مخالف بجدة
السعودية اليوم

ضبط مستودع أغذية مخالف بجدة

السعودية اليوم
وفاة نجم طاش ما طاش فهد الحيان
أخبار رئيسية

وفاة نجم طاش ما طاش فهد الحيان

أخبار رئيسية