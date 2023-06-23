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لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي

الهلال يعرض على برناردو سيلفا 80 مليون إسترليني

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٥ مساءً
الهلال يعرض على برناردو سيلفا 80 مليون إسترليني
المواطن - فريق التحرير

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تتمسك إدارة نادي الهلال بالتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، البرتغالي برناردو سيلفا في الميركاتو الصيفي الحالي، وسط منافسة قوية من باريس سان جيرمان الفرنسي الذي أبدى رغبته في ضمه أيضًا.

سيلفا يرغب في مغادرة السيتي

وأكد موقع 90min العالمي، أن برناردو سيلفا تلقى عرضًا ضخمًا من أجل الانضمام إلى صفوف الهلال هذا الصيف، والالتحاق بالثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي الذين انضموا مؤخرًا لدوري روشن السعودي.

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وأشار إلى أن سيلفا صاحب الـ28 عامًا، أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي هذا الصيف، ويبحث عن تجد جديد، بعدما نجح في الفوز بجميع البطولات المتاحة، بعد الثلاثية التاريخية بالموسم الماضي.

برناردو سيلفا
سيلفا – المصدر 90min

عرض الهلال لبرناردو سيلفا

وأوضح أن مانشستر سيتي مستعد لرحيل برناردو سيلفا الذي يمتد تعاقده مع الفريق حتى عام 2025، بشرط الحصول على 75 مليون جنيه إسترليني، مضيفًا: “وفقًا لمصادر 90min بلغ عرض الهلال للاعب 80 مليون إستراليني سنويًا”.

برناردو سيلفا
سيلفا – المصدر @Ekremkonur

وأكد أنه رغم العرض الضخم، إلا أن سيلفا يُفضل حتى الآن البقاء في أوروبا، وتُعد برشلونة الوجهة المثالية له، وحدثت مفاوضات مؤخرًا، ولكن من غير المرجح انتقاله إلى الفريق الكتالوني، بسبب الأزمة المالية التي يُعاني منها النادي.

وأضاف الموقع العالمي، أن باريس سان جيرمان في مقدمة الفرق الراغبة في ضم برناردو سيلفا، وأجرى محادثات مثمرة مع المستشار الرياضي لويس كامبوس، ولكنه لم يتخذ قرارًا بشأن مستقبله، حيث يُفضل الانتظار لمعرفة المدرب الجديد.

برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي
سيلفا – المصدر @BernardoCSilva

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