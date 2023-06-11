الهلال يعرض على زيدان 50 مليون يورو

تلقى المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، عرضًا ضخمًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الموسم الرياضي الجديد.

زيدان يرفض العرض

وأكد موقع tutto mercato، أن رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل سوف يتواجد في باريس خلال الأسبوع الجاري، من أجل حسم ملف المدير الفني، حيث يطمح في التعاقد مع مدرب عالمي، للاستعداد بقوة للموسم المقبل.

وأشار إلى أن زيدان تلقى عرضًا مغريًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وصل إلى 50 مليون يورو، إلا أنه رفضه رسميًا، كما أن العرض المقدم لمدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري لم يلق قبوله حتى الآن.

وارتبط اسم زيدان بالتدريب في السعودية كثيرًا خلال الفترة الماضية، حيث أكدت تقارير أن اتحاد الكرة فاوضه لقيادة الأخير خلفًا لمواطنه هيرفي رينارد، كما أشار البعض لوجود مفاوضات مع النصر، بمشاركة مع نجمه كريستيانو رونالدو.

وكان زيدان قد رحل عن تدريب ريال مدريد في صيف عام 2021، ولم يتولَّ قيادة أي فريق حتى الآن، رغم تلقيه العديد من العروض، حيث كان يطمح في قيادة منتخب فرنسا، وتُشير التوقعات لعودته للتدريب في الموسم الجديد.

الهلال يكتفي بلقب

ولم يظهر الهلال بالمستوى المتوقع في الموسم الماضي، حيث إنه أنهى دوري روشن السعودي في المركز الثالث، وخسر نهائي دوري أبطال آسيا، واكتفى بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وتأمل الإدارة في التألق بالموسم الجديد والمنافسة على كافة الألقاب.