الهلال يعرض على نيمار 750 مليون يورو

تواصل إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، محاولاتها لضم نجم فريق باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

عرض الهلال لنيمار

وكشف الصحافي الإيطالي نيكولو شيرا، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، آخر تفاصيل مفاوضات الهلال مع نيمار.

وأشار إلى أن نادي الهلال تقدم بعرض ضخم للتعاقد مع نيمار هذا الصيف، حيث عرض عليه راتبًا سنويًا يصل إلى 250 مليون يورو، على أن يوقع على عقد ممتد لمدة 3 مواسم.

وتعمل الإدارة الهلالية على التعاقد مع النجم البرازيلي، لتعويض عدم الحصول على توقيع الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي انتهى تعاقده مع باريس سان جيرمان، إلا أنه قرر الانتقال إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي.

وكانت تقارير قد أكدت مؤخرًا أن هناك وفدًا هلاليًا يتواجد في باريس، للاجتماع مع نيمار، والتأكد من استعداده بالانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم المقبل، مع منحه نفس المميزات التي حصل عليها كريستيانو رونالدو مع النصر.

باريس يُرحب برحيله

وفي السياق ذاته، تُشير التقارير إلى أن إدارة باريس سان جيرمان ستُرحب برحيل النجم البرازيلي الذي ينتهي عقده في صيف عام 2025، في حين أنه لم يلق الاهتمام المتوقع من الأندية الأوروبية الكبرى حتى الآن.