الهلال يعلن إصابة جانغ هيون سو بورم حميد في الغدد الليمفاوية

أعلن نادي الهلال اليوم الاثنين، عن إصابة لاعبه الكوري الجنوبي جانغ هيون سو بورم حميد في الغدد الليمفاوية.

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أن جانغ هيون سو سيخضع لبرنامج علاجي يتراوح من 3 إلى 4 أشهر.

كما كشف النادي عن إصابات كل من سلمان الفرج وخليفة الدوسري ومتعب المفرج وعبدالإله المالكي، حيث يعاني سلمان الفرج من إصابة في عظمة الساق، وخضع خليفة الدوسري لعملية جراحية في الكتف وسيخضع لبرنامج علاجي مدته تتراوح من 3 أشهر إلى 4.

بينما أعلن النادي عن أن كلًّا من متعب المفرج وعبدالإله المالكي أكملا البرنامج التأهيلي واللياقي المخصص لهما.

