الهلال يعلن رحيل رامون دياز

أعلن نادي الهلال قبل قليل عن رحيل مدربه الأرجنتيني رامون دياز عن صفوف الفريق وذلك بعد عام ونصف قضاها مع أزرق الرياض.

وكان دياز تولى مهمة تدريب أزرق الرياض في فبراير من عام 2022 خلفًا للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، حيث قاد الفريق في 60 مباراة، حقق الفوز في 41 لقاء وتعادل في 9 مباريات وخسر في 10 لقاءات.

لقب وحيد لـ رامون دياز

وحقق دياز مع أزرق الرياض في موسم 2022/2023، لقبًا وحيدًا فقط وهو كأس الملك، بينما خسر 3 بطولات وهم دوري روشن ودوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي.

وترك دياز الفريق منذ يوم 14 مايو الماضي، حيث سافر إلى الأرجنتين وتولى نجله إيميليانو دياز مهمة تدريب أزرق الرياض في آخر جولات الفريق في بطولة دوري روشن الموسم المنصرم.

يذكر أن الهلال كان أنهى موسمه في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن.