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الهلال يعلن رحيل فييتو وإيجالو

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
الهلال يعلن رحيل فييتو وإيجالو
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الهلال، مساء اليوم الخميس، عن رحيل كل من النيجيري أوديون إيجالو والأرجنتيني لوسيانو فييتو عن الفريق بعد نهاية موسم 2022/ 2023.

رسالة شكر من الهلال

ووجه حساب النادي الرسمي في “تويتر” الشكر الرسمي لهما على الفترة التي قضاها فيها مع الفريق.

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وكان إيجالو انضم إلى أزرق الرياض في يناير 2022 قادمًا من صفوف فريق الشباب، بينما انضم فييتو إلى صفوف أزرق الرياض في عام 2021 قادمًا من نادي الشباب.

واختتم أزرق الرياض موسمه في دوري روشن موسم 2022/ 2023 محتلًّا المركز الثالث.

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