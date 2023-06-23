الهلال يعلن عن قميصه للموسم الجديد

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كشف نادي الهلال اليوم طاقمه الأساسي للموسم الجديد 2023/ 2024، والذي سيخوض به منافسات الموسم المقبل.
ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” مقطع فيديو وضح شكل القميص الجديد للنادي.
وكان أزرق الرياض أعلن اليوم، عن تعاقده مع البرتغالي روبن نيفيز قادمًا من فريق وولفرهامبتون الإنجليزي دون ذكر مدة العقد.
ويعد نيفيز صاحب الـ26 عامًا أول صفقة يبرمها أزرق الرياض في الميركاتو الصيفي للعام الحالي بعد أن كان الفريق محرومًا من قيد الصفقات الجديدة لفترتي انتقالات؛ وذلك بسبب قضية اللاعب محمد كنو مع النصر.