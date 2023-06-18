الهلال يفاوض روبين نيفيز

دخلت إدارة نادي الهلال في مفاوضات مع نجم وولفرهامبتون، البرتغالي روبين نيفيز، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي.

روبين نيفيز مطلوب في الهلال

وأكد خبير انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، أن نادي الهلال قدم عرضًا ضخمًا لضم روبين نيفيز، مشددًا على أن المفاوضات جارية، حيث يأمل وولفرهامبتون لبيعه مباشرة بعد انتظار طويل لبرشلونة.

وأشار عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن المفاوضات متقدمة مع روبين نيفيز، رغم موافقته على الشروط الشخصية مع برشلونة في مايو، ولكن النادي لم يحسم الصفقة حتى الآن.

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن الهلال بدأ المفاوضات مع روبين نيفيز، بعد اتفاقه مع برشلونة على الانتقال إليه لمدة 4 مواسم، حيث تعثرت الصفقة لتعثر النادي ماليًا، حسبما أبلغوا وكيل أعماله، خورخي مينديز.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية، أن نيفيز لا يُمانع من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الصيف، بعد انضمام نجوم عالميين إلى دوري روشن السعودي، ومنهم كريستيانو رونالدو مع النصر وكريم بنزيما مع الاتحاد.

الهلال يسعى لتدعيم صفوفه

ويسعى الهلال لضم صفقات عالمية هذا الصيف، أملًا في ظهور الفريق بشكل مميز، والمنافسة على الألقاب، لتدخل في مفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي، وفي مقدمتهم، البرازيلي نيمار، وذلك بعد فشل محاولات ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي.