الهلال يفكر في ضم محمد صلاح

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال مهتم وبقوة بالتعاقد مع المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لـ قناة “الكأس” القطرية عبر “تويتر” أن صلاح أحد أهداف نادي الهلال لضمه من أجل تدعيم الجانب الهجومي للفريق في الميركاتو الصيفي.

محمد صلاح بديل لصفقة ميسي

ويرغب الهلال في ضم صلاح صاحب الـ 31 عامًا؛ وذلك تعويضًا لعدم ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي رحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي وانضم لنادي إنتر ميامي الأمريكي.

يذكر أن صلاح يلعب مع فريق ليفربول منذ صيف 2017 قادمًا من نادي روما الإيطالي، كما سبق له اللعب في صفوف المقاولون العرب المصري وبازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي.