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بعد إعلان رحيل اللاعب الأرجنتيني عن باريس سان جيرمان

الهلال يقترب من إتمام التعاقد مع ميسي الأسبوع الحالي

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ صباحاً
الهلال يقترب من إتمام التعاقد مع ميسي الأسبوع الحالي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي الهلال أرسل وفدًا رفيع المستوى إلى العاصمة الفرنسية باريس وذلك لإتمام التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق.

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن وفد نادي الهلال سيلتقي بوالد النجم الأرجنتيني، خورخي ميسي ووكيل أعماله في نفس الوقت من أجل إتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن.

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المفاوضات في مرحلتها الأخيرة

وذكرت الوكالة بحسب مصدر تابع لها أن المفاوضات بين الهلال والنجم الأرجنتيني في المرحلة الأخيرة، وأشار إلى أنه إذا سارت الأمور على ما يرام فسوف يعلن عن الصفقة قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وهو يودع النجم الأرجنتيني بعد مباراة مساء السبت ضد فريق كليرمون فوت في الجولة الـ38 والأخيرة في الدوري الفرنسي.

وقال مبابي للنجم الأرجنتيني في الفيديو المتداول: “ميسي نعم إلى الهلال”.

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