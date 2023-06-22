الهلال يُقدم عرضًا جديدًا لـ لوكاكو السديس يوجه بإنشاء المجلس الميداني التنفيذي في الحرمين النيابة العامة: مقرات سكن الحجاج تخضع لأعلى معايير السلامة والأمان بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرحة إلى المشاعر المقدسة استعدادات لإنهاء صناعة كسوة الكعبة المشرفة للعام المقبل أبرز أرقام بيدرو ريبوشو قبل الانتقال للخليج وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول إحباط تهريب 200 كجم قات في جازان الأحوال المدنية مستمرة بخدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الأضحى وظائف إدارية وفنية شاغرة بمجموعة العليان
تتمسك إدارة نادي الهلال بالتعاقد مع مهاجم تشيلسي، البلجيكي روميلو لوكاكو لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأوضح الصحافي في شبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، مساء اليوم الخميس، أن نادي الهلال لا يستسلم في صفقة لوكاكو، حيث أرسل عرضًا رسميًا جديدًا للمهاجم البلجيكي صباحًا.
وأضاف رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن لوكاكو يرفض حتى الآن الانتقال إلى الهلال، حيث يُريد العودة إلى صفوف إنتر ميلان، وتساءل عن إمكانية تغيير رأيه بعد العرض الجديد الذي تلقاه اليوم.
وكان الصحافي الإيطالي نيكولا شيرا، قد أكد أن إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي أبدت غضبها من لوكاكو، بعد رفضه الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الصيف، حيث إنها تسعى لبيع عقده.
ويسعى الهلال لضم صفقات عالمية هذا الصيف، أملًا في ظهور الفريق بشكل مميز، والمنافسة على الألقاب، لتدخل في مفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي، وفي مقدمتهم، البرازيلي نيمار، وذلك بعد فشل محاولات ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وتُشير التقارير إلى اقتراب الهلال من حسم صفقة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، السنغالي الدولي كاليدو كوليبالي، بعقد ممتد حتى عام 2026، وذلك بجانب اهتمامه بالتعاقد مع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا.