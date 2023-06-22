الهلال يُقدم عرضًا جديدًا لـ لوكاكو

تتمسك إدارة نادي الهلال بالتعاقد مع مهاجم تشيلسي، البلجيكي روميلو لوكاكو لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الهلال متمسك بضم لوكاكو

وأوضح الصحافي في شبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، مساء اليوم الخميس، أن نادي الهلال لا يستسلم في صفقة لوكاكو، حيث أرسل عرضًا رسميًا جديدًا للمهاجم البلجيكي صباحًا.

وأضاف رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن لوكاكو يرفض حتى الآن الانتقال إلى الهلال، حيث يُريد العودة إلى صفوف إنتر ميلان، وتساءل عن إمكانية تغيير رأيه بعد العرض الجديد الذي تلقاه اليوم.

وكان الصحافي الإيطالي نيكولا شيرا، قد أكد أن إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي أبدت غضبها من لوكاكو، بعد رفضه الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الصيف، حيث إنها تسعى لبيع عقده.

الهلال يُدعم صفوفه

ويسعى الهلال لضم صفقات عالمية هذا الصيف، أملًا في ظهور الفريق بشكل مميز، والمنافسة على الألقاب، لتدخل في مفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي، وفي مقدمتهم، البرازيلي نيمار، وذلك بعد فشل محاولات ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتُشير التقارير إلى اقتراب الهلال من حسم صفقة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، السنغالي الدولي كاليدو كوليبالي، بعقد ممتد حتى عام 2026، وذلك بجانب اهتمامه بالتعاقد مع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا.