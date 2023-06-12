الهلال يُقدم 30 مليون دولار راتبًا لـ فيرمينو

ترغب إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، في ضم النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي.

الهلال يفاوض فيرمينو

وأكد الصحافي أكرم كونور عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، أن الهلال قدم عرضًا لروبرتو فيرمينو، للحصول على توقيعه لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد لموسم، براتب يزيد عن 30 مليون دولار سنويًا.

وارتبط اسم فيرمينو خلال الفترة الماضية بناديي ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى عروض أخرى من الدوري الإنجليزي والتركي والبرازيلي، إلا أنه ينتظر الموقف النهائي للفريق الكتالوني، حيث يُفضل الانتقال إليه.

ورحل روبرتو فيرمينو صاحب الـ31 عامًا، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنهاية منافسات الموسم المنصرم، بعد 8 سنوات قضاها بين جدرانه، ما يسهل من التفاوض معه، حيث سيوقع في صفقة انتقال حر.

الهلال يدعم صفوفه

ولم يظهر الهلال بالمستوى المتوقع في الموسم الماضي، حيث إنه أنهى دوري روشن السعودي في المركز الثالث، وخسر نهائي دوري أبطال آسيا، واكتفى بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأمل إدارة نادي الهلال في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، أملًا في التألق بالموسم الجديد والمنافسة على كافة الألقاب، ليرتبط اسمها بأكثر من نجم عالمي، وفي المقدمة، نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار.