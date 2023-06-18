الهلال يُنافس الأهلي على ضم ميندي

يحظى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، السنغالي إدوارد ميندي باهتمام ناديي الأهلي والهلال لضمه في الميركاتو الصيفي.

اهتمام سعودي بضم ميندي

وأكدت تقارير بالأمس أن إدارة النادي الأهلي دخلت في مفاوضات مع ميندي، وتقدمت بعرض مبدئي، وشددت على أنه قد يُقرر خوض تحد جديد، واللعب في دوري روشن السعودي بالموسم الجديد.

وأوضح الصحافي الإيطالي نيكولا شيرا، اليوم الأحد، أن ميندي صاحب الـ31 عامًا، ليس في خطط تشيلسي المستقبلية، حيث يستعد لمغادرة صفوفه هذا الصيف، بعد تلقيه أكثر من عرض، ومنها الثنائي الفرنسي موناكو ونيس.

وأضاف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن ميندي تلقى عروضًا ضخمة للغاية للانتقال إلى دوري روشن السعودي عبر ناديي الأهلي والهلال، حيث دخلا في مفاوضات مع وكيل أعماله لحسم الصفقة.

الهلال والأهلي يدعمان صفوفهما

ويسعى الهلال لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، لاستعادة توازنه سريعًا والمنافسة على البطولات، بعدما اكتفى بلقب كأس الملك الموسم الماضي، وحل ثالثًا في دوري روشن السعودي، وخسر نهائي دوري أبطال آسيا.

على الجانب الآخر، يأمل النادي الأهلي في التعاقد مع لاعبين على أعلى مستوى، من أجل ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، بعدما لعب الموسم المنقضي في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.