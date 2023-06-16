الهند على موعد إعصار قوي منتصف الليل

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الهندية، أن إعصار (بيبارجوى) القوي الذي سيضرب ساحل ولاية (جوجارات) شمال غربي البلاد بحلول منتصف الليل، يبلغ قطره نحو 50 كيلومترًا، محذرة من هطول أمطار غزيرة.

بداية الإعصار

وذكر المدير العام لإدارة الأرصاد مروتونجاي موهاباترا- حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية أمس الخميس- أن هبوط الإعصار قد بدأ على المقاطعتين الساحليتين (ساوراشترا) و(كوتش) في الولاية، مضيفًا أن الرياح القوية والأمطار الغزيرة تسود في المنطقتين، وستزداد تدريجيًّا بسرعة تتراوح من 115 إلى 125 وستصل إلى 140 كيلومترًا في الساعة.

ولفت إلى أنه مع سرعة الرياح، فإن من شأنها أن تضرب الساحل بالقرب من ميناء “جاكو” في مقاطعة /كوتشي/، بين بلدة /ماندفي/ الهندية بالمنطقة ذاتها ومدينة /كراتشي/ الباكستانية.

وتم نقل آلاف الأشخاص إلى الملاجئ، كما أصبحت فرق التعامل مع الكوارث على أهبة الاستعداد للتعامل مع الأحداث.