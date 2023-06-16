الهند على موعد إعصار قوي منتصف الليل

زيارة ولي العهد لفرنسا تبرز الدور القيادي للسعودية وتأثيرها العالمي تعيين أول قاضية اتحادية مسلمة في أمريكا مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم أرقى الخدمات للحجاج الكشف عن 50 نوعًا من السرطان بفحص دم بسيط الهلال والنصر يتنافسان للتعاقد مع لويس كاسترو جامعة الأميرة نورة تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من طالبات كلية الهندسة عبدالله بترجي ينافس خالد الغامدي على رئاسة الأهلي 4 خطوات لإسقاط المركبات التالفة والمهملة عبر منصة أبشر إسبانيا تواجه كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية اعتقال 3 حراس أمن زوَّروا بصمات عاملين بمستشفى كويتي
أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الهندية، أن إعصار (بيبارجوى) القوي الذي سيضرب ساحل ولاية (جوجارات) شمال غربي البلاد بحلول منتصف الليل، يبلغ قطره نحو 50 كيلومترًا، محذرة من هطول أمطار غزيرة.
وذكر المدير العام لإدارة الأرصاد مروتونجاي موهاباترا- حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية أمس الخميس- أن هبوط الإعصار قد بدأ على المقاطعتين الساحليتين (ساوراشترا) و(كوتش) في الولاية، مضيفًا أن الرياح القوية والأمطار الغزيرة تسود في المنطقتين، وستزداد تدريجيًّا بسرعة تتراوح من 115 إلى 125 وستصل إلى 140 كيلومترًا في الساعة.
ولفت إلى أنه مع سرعة الرياح، فإن من شأنها أن تضرب الساحل بالقرب من ميناء “جاكو” في مقاطعة /كوتشي/، بين بلدة /ماندفي/ الهندية بالمنطقة ذاتها ومدينة /كراتشي/ الباكستانية.
وتم نقل آلاف الأشخاص إلى الملاجئ، كما أصبحت فرق التعامل مع الكوارث على أهبة الاستعداد للتعامل مع الأحداث.