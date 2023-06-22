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للعمل في مقرها الرئيسي بالرياض

الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف شاغرة

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٢ صباحاً
الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف إدارية وتقنية للرجال والنساء حملة البكالوريوس في مقرها الرئيسي (بالرياض) حسب المسميات والشروط التالية:

تفاصيل الوظائف

– أخصائي تحليل أعمال (Specialist – Business Analysis)
– أخصائي الأمن السيبراني (Specialist – Cyber Security)
– رئيس قسم حوكمة البيانات (Section Head – Data Governance)

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الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– المؤهل العلمي بكالوريوس في تخصص مشابه للوظيفة.
– خبرة في نفس مجال العمل.
– استيفاء المعايير المذكورة في المتطلبات من حيث المؤهلات والمهارات.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

المزايا:

– رواتب تنافسية.
– تأمين صحي يغطي الموظفين وأبناءهم وآبائهم.
– بدل تعليم للأطفال.
– خصومات حصرية للموظفين.
– برامج تدريبية وخطة نمو مهني.

نبذة عن الهيئة:

الهيئة العامة للأوقاف هي هيئة حكومية سعودية، أنشئت بقرار مجلس الوزراء في 12 جمادى الأولى 1431هـ، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتهدف لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.

طريقة التقديم:

التقديم في وظائف الهيئة العامة للأوقاف متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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