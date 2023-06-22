الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف إدارية وتقنية للرجال والنساء حملة البكالوريوس في مقرها الرئيسي (بالرياض) حسب المسميات والشروط التالية:
– أخصائي تحليل أعمال (Specialist – Business Analysis)
– أخصائي الأمن السيبراني (Specialist – Cyber Security)
– رئيس قسم حوكمة البيانات (Section Head – Data Governance)
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– المؤهل العلمي بكالوريوس في تخصص مشابه للوظيفة.
– خبرة في نفس مجال العمل.
– استيفاء المعايير المذكورة في المتطلبات من حيث المؤهلات والمهارات.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– رواتب تنافسية.
– تأمين صحي يغطي الموظفين وأبناءهم وآبائهم.
– بدل تعليم للأطفال.
– خصومات حصرية للموظفين.
– برامج تدريبية وخطة نمو مهني.
الهيئة العامة للأوقاف هي هيئة حكومية سعودية، أنشئت بقرار مجلس الوزراء في 12 جمادى الأولى 1431هـ، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتهدف لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
التقديم في وظائف الهيئة العامة للأوقاف متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا