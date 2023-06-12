الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية وفنية للرجال والنساء من حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل للعمل بشركات القطاع الخاص في (الجبيل وينبع ورأس الخير) على النحو التالي:
– أخصائي المساندة الفنية
– مهندس مدني
– مهندس أعلى للأجهزة
– مدير الشئون الإدارية والخدمات المشتركة
– مشرف
– مهندس ميكانيكي
– أخصائي بكتيريا
– مراقب مخزون
– مفتش سلامة
– مراقب أعمال
– مشغل أوتوكاد
– فني تركيب أنابيب
– فني أنظمة التهوية والتدفئة والتكييف
– ميكانيكي سيارات
– مشغل معدات ثقيلة
– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي: اضغط هنا