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الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن أكثر من 88 وظيفة شاغرة

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٣ مساءً
الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن أكثر من 88 وظيفة شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 88 وظيفة شاغرة (رجال / نساء) في عدة مناطق بالمملكة (الرياض، الجبيل، ينبع، جازان)، لحملة (الدبلوم) أو (البكالوريوس فأعلى) وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– رئيس قسم استمرارية الأعمال.
– رئيس قسم تقييم المخاطر.
– رئيس قسم الوثائق والمعلومات.
– رئيس قسم السلامة.
– رئيس قسم تشغيل وصيانة الطاقة.
– مدير إدارة المباني.
– مدير إدارة الطرق.
– مدير إدارة النقل والمعدات.
– مدير إدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات.
– محلل شراكات واتفاقيات.
– أخصائي تخطيط أول.
– أخصائي تخطيط.
– أخصائي إدارة أداء أول.
– مسؤول المواد الخطرة.
– مهندس أجهزة طبية.
– رئيس قسم التكامل الحكومي والشراكات الاستراتيجية.
– رئيس قسم تخطيط إدارة الأزمات والكوارث.
– رئيس قسم التصاريح والأنظمة البيئية.
– رئيس قسم استمرارية الأعمال.
– مدير الإدارة الهندسية.
– رئيس قسم الهندسة القيمية.
– رئيس قسم سلامة الإنشاءات.
– رئيس قسم الإنشاءات الصناعية.
– رئيس قسم صحة البيئة.
– رئيس قسم خدمات الأملاك التجارية.
– مدير إدارة المرافق العامة.
– رئيس قسم النقل.
– رئيس قسم صيانة مباني المنشآت العامة.
– رئيس قسم الطرق بالمنطقة الصناعية.
– رئيس قسم العلاقات الحكومية ومساندة المستثمر.
– رئيس قسم الصناعات الأساسية والثانوية.
– مدير إدارة الاستثمار التجاري والسكني.
– رئيس قسم الاتفاقيات التجارية والسكنية.
– مهندس مدني.
– مهندس بنية تحتية.
– ضابط الميناء أول.
– تطبيق أي وظيفة.
– أخصائي شراكات واتفاقيات.
– أخصائي تفتيش وكالات أول.
– مهندس أخصائي إنشاءات.
– مفتش (عمليات الميناء).
– أخصائي مراجعة فنية أول.
– أخصائي استلام مشاريع أول.
– مهندس تخطيط المشاريع.
– مهندس حماية من التآكل.
– مهندس كهرباء ومعدات.
– مساح.
– مُحلل نظم المعلومات الجغرافية.
– مُحلل مراقبة.
– مهندس مرافق.
– مُحلل تخطيط بنية تحتية.
– رسام خرائط رئيسي.
– رسام خرائط.
– أخصائي مساحة.
– أخصائي تخطيط إرشادي أول.
– مهندس مشروع.
– مهندس معماري.
– إداري عقود (العقود).
– مهندس مواصفات.
– أخصائي خدمات صيانة.
– محلل مراقبة مائية.
– مشرف جودة هواء وأرصاد جوية.
– منسق عقود.
– مرمز طبي.
– مساعد طبيب أسنان.
– مثقف صحي للمريض والأسرة.
– صيدلي اكلينيكي.
– ممرض مكافحة العدوى.
– فني تمريض.
– فني جبس وتجبير.
– فني صحة الأسنان.
– فني إمداد التعقيم.
– فني قسطرة القلب.
– قابلة.
ممارس مكافحة العدوى.
– أخصائي تخدير (غير طبيب).
– أخصائي علاج النطق.
– أخصائي إمداد التعقيم.
– أخصائي نفسي.
– أخصائي إسعاف و طوارئ.
– أخصائي تمريض.
– أخصائي – جراحة عامة.
– أخصائي – المسالك البولية.
– أخصائي – طوارئ (طبيب).
– طبيب مقيم – باطنة.
– طبيب مقيم – الطب المهني.
– طبيب مقيم – طب الأسرة والمجتمع.
– طبيب مقيم – جراحة.
– طبيب مقيم -عناية مركزة.
– طبيبة مقيمة – نساء / توليد.

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المميزات:

– راتب شهري تنافسي.

– بدل نقل.
– بدل سكن.
– بدل تعليم الأبناء.
– الرعاية الطبية للموظف وعائلته.
– برامج تدريب وتطوير للموظف.
– مزايا وتعويضات منافسة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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