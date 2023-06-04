الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن أكثر من 88 وظيفة شاغرة

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 88 وظيفة شاغرة (رجال / نساء) في عدة مناطق بالمملكة (الرياض، الجبيل، ينبع، جازان)، لحملة (الدبلوم) أو (البكالوريوس فأعلى) وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة: – رئيس قسم استمرارية الأعمال.

– رئيس قسم تقييم المخاطر.

– رئيس قسم الوثائق والمعلومات.

– رئيس قسم السلامة.

– رئيس قسم تشغيل وصيانة الطاقة.

– مدير إدارة المباني.

– مدير إدارة الطرق.

– مدير إدارة النقل والمعدات.

– مدير إدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات.

– محلل شراكات واتفاقيات.

– أخصائي تخطيط أول.

– أخصائي تخطيط.

– أخصائي إدارة أداء أول.

– مسؤول المواد الخطرة.

– مهندس أجهزة طبية.

– رئيس قسم التكامل الحكومي والشراكات الاستراتيجية.

– رئيس قسم تخطيط إدارة الأزمات والكوارث.

– رئيس قسم التصاريح والأنظمة البيئية.

– رئيس قسم استمرارية الأعمال.

– مدير الإدارة الهندسية.

– رئيس قسم الهندسة القيمية.

– رئيس قسم سلامة الإنشاءات.

– رئيس قسم الإنشاءات الصناعية.

– رئيس قسم صحة البيئة.

– رئيس قسم خدمات الأملاك التجارية.

– مدير إدارة المرافق العامة.

– رئيس قسم النقل.

– رئيس قسم صيانة مباني المنشآت العامة.

– رئيس قسم الطرق بالمنطقة الصناعية.

– رئيس قسم العلاقات الحكومية ومساندة المستثمر.

– رئيس قسم الصناعات الأساسية والثانوية.

– مدير إدارة الاستثمار التجاري والسكني.

– رئيس قسم الاتفاقيات التجارية والسكنية.

– مهندس مدني.

– مهندس بنية تحتية.

– ضابط الميناء أول.

– تطبيق أي وظيفة.

– أخصائي شراكات واتفاقيات.

– أخصائي تفتيش وكالات أول.

– مهندس أخصائي إنشاءات.

– مفتش (عمليات الميناء).

– أخصائي مراجعة فنية أول.

– أخصائي استلام مشاريع أول.

– مهندس تخطيط المشاريع.

– مهندس حماية من التآكل.

– مهندس كهرباء ومعدات.

– مساح.

– مُحلل نظم المعلومات الجغرافية.

– مُحلل مراقبة.

– مهندس مرافق.

– مُحلل تخطيط بنية تحتية.

– رسام خرائط رئيسي.

– رسام خرائط.

– أخصائي مساحة.

– أخصائي تخطيط إرشادي أول.

– مهندس مشروع.

– مهندس معماري.

– إداري عقود (العقود).

– مهندس مواصفات.

– أخصائي خدمات صيانة.

– محلل مراقبة مائية.

– مشرف جودة هواء وأرصاد جوية.

– منسق عقود.

– مرمز طبي.

– مساعد طبيب أسنان.

– مثقف صحي للمريض والأسرة.

– صيدلي اكلينيكي.

– ممرض مكافحة العدوى.

– فني تمريض.

– فني جبس وتجبير.

– فني صحة الأسنان.

– فني إمداد التعقيم.

– فني قسطرة القلب.

– قابلة.

ممارس مكافحة العدوى.

– أخصائي تخدير (غير طبيب).

– أخصائي علاج النطق.

– أخصائي إمداد التعقيم.

– أخصائي نفسي.

– أخصائي إسعاف و طوارئ.

– أخصائي تمريض.

– أخصائي – جراحة عامة.

– أخصائي – المسالك البولية.

– أخصائي – طوارئ (طبيب).

– طبيب مقيم – باطنة.

– طبيب مقيم – الطب المهني.

– طبيب مقيم – طب الأسرة والمجتمع.

– طبيب مقيم – جراحة.

– طبيب مقيم -عناية مركزة.

– طبيبة مقيمة – نساء / توليد. قد يهمّك أيضاً مقتل 25 مدنيًا في اشتباكات دارفور اليوم تيسير الجاسم ينتقد إحدى القنوات الرياضية: لم تحترموا تاريخ الأهلي المميزات: – راتب شهري تنافسي. – بدل نقل.

– بدل سكن.

– بدل تعليم الأبناء.

– الرعاية الطبية للموظف وعائلته.

– برامج تدريب وتطوير للموظف.

– مزايا وتعويضات منافسة. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا