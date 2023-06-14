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تنتهي في شهر أغسطس المقبل

الوليد بن بدر يقرر عدم تجديد عضويته في النصر

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٨ مساءً
الوليد بن بدر يقرر عدم تجديد عضويته في النصر
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الأمير الوليد بن بدر العضو الذهبي في نادي النصر، عدم تجديد عضويته التي تنتهي في شهر أغسطس المقبل.

وقال الأمير عبر حسابه في “تويتر” من خلال بيان مطول: ” أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مع التأكيد على أنّه لا علاقة لي إدارياً أو فنياً بالنادي كما أوضحت سابقاً، إلّا في بعض ما قد يكون ويُحسب كعلاقات عامّة أستضيف من خلالها ما أعتقده يعود بالنفع على نصرنا وبصفة شخصية بحتة، وسأستمر بها”.

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تعليق الوليد بن بدر

وأضاف: ” أعيد الآن ما ذكرته فيما سبق من أن وجودي كعضوٍ رسـمي سيعيقني عن كتابة ما أعتقده في صالح نصرنا (وقد حدث)، سواء بالكشف أو التركيز عن ما يواجهه بالملعب أو خـارجه وذلك بتوضيح وتبيان ما أراه من وجهة نظري الخاصّة”.

وواصل الوليد بن بدر: ” ولذلك سأعود لكم (مشجعاً فقط) لا رسميّة تقيّد أفكاري ولا علاقة تربطني، ولأكتب حوله وعنه بإذن الله ما أراه نصرةً لقضاياه كما أود وترغبون، وسـأقف دوماً مع من يمثّل نصـرنا رسمياً كما عهدتموني سواء كان إدارياً أو فنياً إن شاء الله”.

وتابع: ” وإن ظهر اسمي بالجمعية العمومية الحالية فهو كَوْنَ رسوم اشتراك العام الماضي متبقٍّ لها شهران لانتهاء مدّتها القانونية، ولكم جميعاً فائق الود والتقدير.”.

انتهاء فترة مسلي آل معمر

وكانت فترة مجلس إدارة مسلي آل معمر انتهت في رئاسة نادي النصر بعد نهاية موسم 2022/2023، حيث من المتوقع إجراء انتخابات في الفترة المقبلة، وذلك من أجل اختيار الرئيس الجديد للنادي.

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