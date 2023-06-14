الوليد بن بدر يقرر عدم تجديد عضويته في النصر لقطات لهطول الأمطار الغزيرة على الطائف عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف كريم بنزيما يتفوق على رونالدو في القيمة السوقية حقيقة اهتمام الاتحاد والهلال بضم رياض محرز البنك المركزي: الاقتصاد السعودي شهد نموًا خلال 2022 فضيحة من العيار الثقيل تضرب حكومة ماكرون وظائف شاغرة بمركز الرقابة على الالتزام البيئي وظائف شاغرة بفروع مطارات الدمام بؤر رعدية ممطرة على 4 مدن سعودية بسبب إعصار بيبارجوي
أعلن الأمير الوليد بن بدر العضو الذهبي في نادي النصر، عدم تجديد عضويته التي تنتهي في شهر أغسطس المقبل.
وقال الأمير عبر حسابه في “تويتر” من خلال بيان مطول: ” أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مع التأكيد على أنّه لا علاقة لي إدارياً أو فنياً بالنادي كما أوضحت سابقاً، إلّا في بعض ما قد يكون ويُحسب كعلاقات عامّة أستضيف من خلالها ما أعتقده يعود بالنفع على نصرنا وبصفة شخصية بحتة، وسأستمر بها”.
وأضاف: ” أعيد الآن ما ذكرته فيما سبق من أن وجودي كعضوٍ رسـمي سيعيقني عن كتابة ما أعتقده في صالح نصرنا (وقد حدث)، سواء بالكشف أو التركيز عن ما يواجهه بالملعب أو خـارجه وذلك بتوضيح وتبيان ما أراه من وجهة نظري الخاصّة”.
وواصل الوليد بن بدر: ” ولذلك سأعود لكم (مشجعاً فقط) لا رسميّة تقيّد أفكاري ولا علاقة تربطني، ولأكتب حوله وعنه بإذن الله ما أراه نصرةً لقضاياه كما أود وترغبون، وسـأقف دوماً مع من يمثّل نصـرنا رسمياً كما عهدتموني سواء كان إدارياً أو فنياً إن شاء الله”.
وتابع: ” وإن ظهر اسمي بالجمعية العمومية الحالية فهو كَوْنَ رسوم اشتراك العام الماضي متبقٍّ لها شهران لانتهاء مدّتها القانونية، ولكم جميعاً فائق الود والتقدير.”.
وكانت فترة مجلس إدارة مسلي آل معمر انتهت في رئاسة نادي النصر بعد نهاية موسم 2022/2023، حيث من المتوقع إجراء انتخابات في الفترة المقبلة، وذلك من أجل اختيار الرئيس الجديد للنادي.