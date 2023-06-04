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اليوم.. آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ صباحاً
اليوم.. آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الحج والعمرة، أن اليوم الأحد الموافق 15 من شهر ذي القعدة للعام الحالي، هو آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج.

وأوضحت الوزارة أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء الحج؛ لافتة إلى أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو 29 ذو القعدة 1444هـ الموافق 18 يونيو 2023م.

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آخر موعد لمغادرة المعتمرين

وجددت الوزارة التأكيد على أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء مناسك الحج، مشددة على أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو يوم 29 ذي القعدة الجاري الموافق 18 يونيو 2023.

منع دخول العاصمة المقدسة

من جهتها، أعلنت المديرية العامة للأمن العام منع المقيمين، الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، من الدخول، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444، وذلك بدءًا من 25/ 10/ 1444، حيث تقضي التعليمات بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج.

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