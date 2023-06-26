اليوم.. إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور في حسابات المستفيدين

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يترقب مستفيدو معاش الضمان الاجتماعي المطور إيداع المعاش في حساباتهم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
ومن المقرر أن يتم، اليوم الاثنين، صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور لمن استوفى شروط الحصول على المعاش، بعد تبكير صرف المعاش بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.
– أن يكون المواطن من السعوديين فالدعم موجه لهم بشكل خاص.
– لا بد من توفر شرط الإقامة المستدامة في السعودية.
– عدم تجاوز قيمة الدخل الشهرية الحد المانع للحصول على قيمة الراتب أو المعاش.
– عدم السكن بدار إيواء أو مقر سكن تابع للحكومة.
– جميع الدورات الخاصة بالتأهيل يكون متابعاً لها ولا يتغيب عنها.
أما عن خطوات الاعتراض على قيمة أو استحقاق معاش الضمان المطور فهي متعددة.
في سياق آخر، قالت الوزارة: إنه يمكن تقديم اعتراض عبر المنصة الإلكترونية هنا بالخطوات التالية:
– برامج الدعم الخاصة بي.
– برنامج الضمان الاجتماعي.
– الأهلية والاستحقاق.
– استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
– تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.
– تسليم الاعتراض.
ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية: