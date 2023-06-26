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مع حلول عيد الأضحى المبارك

اليوم.. إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور في حسابات المستفيدين

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
اليوم.. إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور في حسابات المستفيدين
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المواطن - فريق التحرير

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يترقب مستفيدو معاش الضمان الاجتماعي المطور إيداع المعاش في حساباتهم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يتم، اليوم الاثنين، صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور لمن استوفى شروط الحصول على المعاش، بعد تبكير صرف المعاش بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

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شروط معاش الضمان الاجتماعي المطور

– أن يكون المواطن من السعوديين فالدعم موجه لهم بشكل خاص.

– لا بد من توفر شرط الإقامة المستدامة في السعودية.

– عدم تجاوز قيمة الدخل الشهرية الحد المانع للحصول على قيمة الراتب أو المعاش.

– عدم السكن بدار إيواء أو مقر سكن تابع للحكومة.

– جميع الدورات الخاصة بالتأهيل يكون متابعاً لها ولا يتغيب عنها.

أما عن خطوات الاعتراض على قيمة أو استحقاق معاش الضمان المطور فهي متعددة.

خطوات الاعتراض

في سياق آخر، قالت الوزارة: إنه يمكن تقديم اعتراض عبر المنصة الإلكترونية هنا بالخطوات التالية:

– برامج الدعم الخاصة بي.
– برنامج الضمان الاجتماعي.
– الأهلية والاستحقاق.
– استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
– تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.
– تسليم الاعتراض.

التسجيل في الضمان المطور

ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:

    • الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
    • إنشاء حساب جديد.
    • الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
    • تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
    • التأكيد على البيانات المدخلة.
    • يتم إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.

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