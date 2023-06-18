Icon

قوة محمد بن سلمان تنعكس على طاولة مفاوضات باريس Icon وصول أول رحلة من الحجاج اليمنيين من مطار صنعاء إلى جدة Icon طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم عبر أبشر Icon ارتفاع طفيف في أسعار الذهب محلياً واستقراره عالمياً Icon ولي العهد يعزي رئيسة وزراء إيطاليا في وفاة برلسكوني Icon أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق Icon وصول أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من المغرب Icon على القرني: الاستمطار سيفيدنا في تحقيق مشروع الرياض الخضراء Icon ساديو ماني يُلمح إلى انضمامه لـ نيوكاسل يونايتد Icon رئيس إيران: مصالحنا مع السعودية تكمن في الحوار والتفاعل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التصحيح والمراجعة والرصد في نظام نور يومياً

اليوم.. انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ صباحاً
اليوم.. انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انطلقت اليوم الأحد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث في مختلف مناطق المملكة، حيث أنهت الإدارات العامة للتعليم الاستعدادات اللازمة لاختبارات كافة المراحل الدراسية.

اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث

في سياق متصل، وجهت وزارة التعليم بضرورة الالتزام بعدد من الضوابط والتعليمات المتعلقة بلائحة الاختبارات التي يجب العمل بها، حيث شملت جميع الترتيبات الخاصة بها.

قد يهمّك أيضاً
استمرار أمطار عسير وجازان والباحة للمساء

استمرار أمطار عسير وجازان والباحة للمساء

إحصائية تكشف أسباب هجمات أسماك القرش حول العالم

إحصائية تكشف أسباب هجمات أسماك القرش حول العالم

الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة

وأكدت الوزارة المدارس على أهمية الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في نظام نور الإلكتروني بشكل يومي؛ تمهيداً لإعلان النتائج فور الانتهاء من الاختبارات.

تشكيل بعض اللجان الإشرافية

وعملت وزارة التعليم، على تشكيل بعض اللجان الإشرافية عبر مكاتب التعليم لتنظيم أعمال الاختبارات، داعيةً مشرفيها ومديري المدارس إلى تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس خلال فترة أداء الاختبارات.

في سياق متصل، نشرت العديد من المدارس والإدارات التعليمة لقطات من داخل قاعات الاختبارات على النحو التالي:

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم