اليوم.. انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث

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انطلقت اليوم الأحد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث في مختلف مناطق المملكة، حيث أنهت الإدارات العامة للتعليم الاستعدادات اللازمة لاختبارات كافة المراحل الدراسية.
في سياق متصل، وجهت وزارة التعليم بضرورة الالتزام بعدد من الضوابط والتعليمات المتعلقة بلائحة الاختبارات التي يجب العمل بها، حيث شملت جميع الترتيبات الخاصة بها.
وأكدت الوزارة المدارس على أهمية الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في نظام نور الإلكتروني بشكل يومي؛ تمهيداً لإعلان النتائج فور الانتهاء من الاختبارات.
وعملت وزارة التعليم، على تشكيل بعض اللجان الإشرافية عبر مكاتب التعليم لتنظيم أعمال الاختبارات، داعيةً مشرفيها ومديري المدارس إلى تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس خلال فترة أداء الاختبارات.
في سياق متصل، نشرت العديد من المدارس والإدارات التعليمة لقطات من داخل قاعات الاختبارات على النحو التالي:
الأحد ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ
بتوفيق الله بدأ وقت الحصاد، لمستقبلٍ طموحه عنان السمآء..
بحضور ومتابعة مشرف التربية الإسلامية بـ #تعليم_العويقيلة.
نسأل الله التوفيق والنجاح لطلابنا الأعزاء.#تعليم_الحدود_الشمالية pic.twitter.com/j5B414deGL
— ثانوية ابن الجوزي (@moe_hud_03_0019) June 18, 2023
اول ايام اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام 1444
ومتابعة مشرف التعليم الاهلي لسير الاختبارات للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة #تعليم_الحدود_الشمالية pic.twitter.com/mIeHs7ec6c
— مدارس واحة المعرفة (وطني-عالمي) (@MOE_HUD_0008) June 18, 2023