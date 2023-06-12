اليوم.. انطلاق المنتدى العالمي لإدارة المشاريع بالرياض

تنطلق، اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الثانية من المنتدى العالمي لإدارة المشاريع في العاصمة الرياض لمدة يومين، والذي ينظمه المعهد العالمي لإدارة المشاريع.

ويشارك في المنتدى كبار المتحدثين ومديرو المشاريع وصناع القرار وأبرز المهنيين وقادة الفكر في مجال إدارة المشاريع من مختلف أنحاء العالم تحت شعار “المنظومة المتكاملة لإدارة المشاريع: الطريق نحو التميز”.

شخصيات عالمية

وتستقطب الدورة الثانية من المنتدى العالمي لإدارة المشاريع أكثر من 1000 شخصية عالمية وإقليمية؛ لمناقشة محاور متعددة تتعلق بالاتجاهات المستقبلية في إدارة المشاريع ودورها في تعزيز منظومة الاستدامة العالمية.

ورش عمل

ويشمل المنتدى ورش عمل تطبيقية؛ بهدف استكشاف أحدث الاتجاهات والتطورات والمهارات، بالإضافة إلى التدريب والتطبيق العملي لمهنة إدارة المشاريع، كما يقدم المنتدى حفلًا سنويًّا للإعلان عن الفائزين في الجوائز العالمية للتميز بإدارة المشاريع.

وتأتي مشاركة صندوق الاستثمارات العامة كشريك استراتيجي للمنتدى ضمن جهوده في دعم المبادرات والمشاريع التطويرية ذات الأثر التنموي المستدام.