اليوم.. بدء إجازة نهاية العام و4 خطوات للاستعلام عن نتائج الاختبارات

يخوض قرابة ستة ملايين طالب وطالبة، اليوم الخميس، آخر اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

بداية إجازة نهاية العام

ومع نهاية اختبارات اليوم الخميس، تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي الحالي 1444هجرية، لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، ونصف مليون معلم ومعلمة، لجميع مراحل التعليم العام، وذلك عقب انتهاء الاختبارات والرصد ورفع النتائج.

وسيبدأ العام الدراسي الجديد 1445 في 4 صفر، ويختتم في رابع أيام شهر ذو الحجة 1445.

موعد اختبار الدور الثاني

وسيعقد اختبار الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي 1444هـ من يوم الأحد 21-12-1444هـ ولمدة 5 أيام على مستوى إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

وسيكون بداية اختبار الدور الثاني للطلاب والطالبات في مختلف المراحل لدراسية اعتباراً من 26 محرم 1445هـ .

نتائج الاختبارات عبر نظام نور

ويمكن للآباء والأمهات الاطلاع على نتيجة الأبناء بعد اعتمادها من المدرسة عن طريق موقع نظام نور من خلال الخطوات التالية:

– الدخول على موقع نور عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

– تسجيل الدخول بالنفاذ الوطني.

– النزول لاسم الطالب في الصفحة الرئيسية.

– إشعار بنتيجة الطالب.