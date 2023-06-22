Icon

انخفاض طفيف بـ أسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات Icon أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق Icon وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون Icon اليوم.. بدء تداول أسهم “المطاحن الأولى” في السوق السعودية Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس Icon وزير الدفاع البريطاني ينفي إمكانية توليه منصب الأمين العام للناتو Icon خطة ريال مدريد لضم مبابي رغم رفض اللاعب ! Icon بعون الله وتوفيقه.. جاهزون لأمن وسلامة حجاج بيت الله Icon وزير الطاقة: إنشاء بنية تحتية بالمشاعر المقدسة قريبًا Icon قائمة خالد العيسى النهائية المرشحة لرئاسة وعضوية الأهلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
6 ملايين طالب وطالبة يخوضون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث

اليوم.. بدء إجازة نهاية العام و4 خطوات للاستعلام عن نتائج الاختبارات

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٣ صباحاً
اليوم.. بدء إجازة نهاية العام و4 خطوات للاستعلام عن نتائج الاختبارات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يخوض قرابة ستة ملايين طالب وطالبة، اليوم الخميس، آخر اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

بداية إجازة نهاية العام

ومع نهاية اختبارات اليوم الخميس، تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي الحالي 1444هجرية، لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، ونصف مليون معلم ومعلمة، لجميع مراحل التعليم العام، وذلك عقب انتهاء الاختبارات والرصد ورفع النتائج.

قد يهمّك أيضاً
حماسة جمهور تصيب مطربة أمريكية شهيرة بوجهها

حماسة جمهور تصيب مطربة أمريكية شهيرة بوجهها

عملية إنقاذ غواصة تايتنك: الأكسجين يكفي 40 ساعة فقط

عملية إنقاذ غواصة تايتنك: الأكسجين يكفي 40 ساعة فقط

وسيبدأ العام الدراسي الجديد 1445 في 4 صفر، ويختتم في رابع أيام شهر ذو الحجة 1445.

موعد اختبار الدور الثاني

وسيعقد اختبار الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي 1444هـ من يوم الأحد 21-12-1444هـ ولمدة 5 أيام على مستوى إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

وسيكون بداية اختبار الدور الثاني للطلاب والطالبات في مختلف المراحل لدراسية اعتباراً من 26 محرم 1445هـ .

نتائج الاختبارات عبر نظام نور

ويمكن للآباء والأمهات الاطلاع على نتيجة الأبناء بعد اعتمادها من المدرسة عن طريق موقع نظام نور من خلال الخطوات التالية:

– الدخول على موقع نور عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

– تسجيل الدخول بالنفاذ الوطني.

– النزول لاسم الطالب في الصفحة الرئيسية.

– إشعار بنتيجة الطالب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم