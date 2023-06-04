Icon

هطول أمطار غزيرة على عرعر Icon الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش Icon مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم Icon المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي Icon الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة Icon أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات Icon الفيصل: لن يتم زيادة أسعار تذاكر المباريات Icon فتاة متهورة توثق قيادتها على سرعة 170 كم Icon العائلة المالكة البريطانية تستقبل مولودًا جديدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
يستمر الاكتتاب لمدة 3 أيام

اليوم.. بدء الاكتتاب في 20% من أسهم “الرازي الطبية”

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ مساءً
اليوم.. بدء الاكتتاب في 20% من أسهم “الرازي الطبية”
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بدأ اليوم الأحد 4 يونيو 2023، اكتتاب المستثمرين المؤهلين، في 304 آلاف سهم من أسهم شركة الرازي الطبية المقرر إدراجها في السوق الموازية “نمو”.

فترة اكتتاب الأسهم

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الأسهم المطروحة تمثل نسبة 20% من رأسمال الشركة البالغ 15.2 مليون ريال، والمقسم على 1.52 مليون سهم، وتم تحديد نطاق السعر ما بين 24 و28 ريالاً للسهم.

قد يهمّك أيضاً
علي القرني: بدأنا بالسلام ونختم بالسلام وقريبًا من السعودية

علي القرني: بدأنا بالسلام ونختم بالسلام وقريبًا من السعودية

الأهلي يقترب من حسم صفقة إسلام هوساوي

الأهلي يقترب من حسم صفقة إسلام هوساوي

وتستمر فترة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين في أسهم الطرح لمدة 3 أيام، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو الجاري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة حتى التخرج
السعودية اليوم

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة...

السعودية اليوم
تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية
العالم

تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة...

العالم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات يوم البحث العلمي بجامعة شقراء
السعودية اليوم

صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات...

السعودية اليوم
لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب
غرائب

لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال...

غرائب
لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك
السعودية اليوم

لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك

السعودية اليوم
طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن طائرة كندية
السعودية اليوم

طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن...

السعودية اليوم