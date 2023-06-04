اليوم.. بدء الاكتتاب في 20% من أسهم “الرازي الطبية”

بدأ اليوم الأحد 4 يونيو 2023، اكتتاب المستثمرين المؤهلين، في 304 آلاف سهم من أسهم شركة الرازي الطبية المقرر إدراجها في السوق الموازية “نمو”.

فترة اكتتاب الأسهم

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الأسهم المطروحة تمثل نسبة 20% من رأسمال الشركة البالغ 15.2 مليون ريال، والمقسم على 1.52 مليون سهم، وتم تحديد نطاق السعر ما بين 24 و28 ريالاً للسهم.

وتستمر فترة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين في أسهم الطرح لمدة 3 أيام، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو الجاري.