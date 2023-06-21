شركة أرامكو تعلن عن فرص تدريب وتوظيف التعاقد مع 62 شركة بالمدينة المنورة لنقل الحجاج تجهيز منفذ البطحاء بـ 38 كاونتر للجوازات لخدمة الحجاج اليوم..بدء تداول أسهم المرابحة المرنة للتمويل في السوق السعودية مكة المكرمة والخرج الأعلى حرارة اليوم بـ 44 مئوية “شل” العالمية توقع اتفاقية لافتتاح محطات وقود في السعودية هيئة تطوير منطقة حائل تعلن عن وظائف شاغرة طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر شطب ترخيص محامٍ خالف نظام المحاماة وقواعد السلوك المهني وصول 1.3 مليون حاج من الخارج عبر المنافذ الدولية
يبدأ اليوم تداول أسهم شركة المرابحة المرنة للتمويل في السوق السعودية “تاسي”، برمز تداول 4082 وبسعر 14.60 ريال للسهم.
وأوضحت شركة المرابحة المرنة، في بيان لها على “تداول”: “ستكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/-10%، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول ستتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.
هذا ويعد إدراج شركة المرابحة المرنة للتمويل ثالث ادراج في السوق الرئيسية تاسي خلال العام الجاري بعد إدراج شركة الموارد للقوى البشرية في 19 يونيو، وشركة مصنع جمجوم للأدوية في 20 يونيو، إضافة إلى إدراج صندوق الإنماء ريت الفندقي.
وبالأمس، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” على ارتفاع بنسبة 0.1 %، ليصل إلى 11431 نقطة، وبتداولات بلغت 5.693 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة بحسب “تداول”، 233.731 مليون سهم، وبقيمة سوقية بلغت 10.847 تريليون ريال.
ارتفاع أسهم 120 شركة
ارتفعت أسهم 120 شركة، فيما انخفضت أسهم 82 شركة، من أصل 226 شركة مدرجة في سوق الأسهم.
وكانت أسهم شركات، جمجوم فارما، والعربية، وملاذ للتأمين، والموارد، وشاكر، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم الباحة، وصدر، والدوائية، وتوبي، والمواساة الأكثر انخفاضا.
وانخفض مؤشر السوق الموازية “نمو” بنسبة 4.3 % ليصل إلى مستوى 26967 نقطة، وبتداولات بلغت 52.785 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.510 مليون سهم، وبقيمة سوقية 68.315 مليار ريال.