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حدود التذبذب السعرية اليومية 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً

اليوم.. بدء تداول أسهم “المطاحن الأولى” في السوق السعودية

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٦ صباحاً
اليوم.. بدء تداول أسهم “المطاحن الأولى” في السوق السعودية
المواطن - فريق التحرير

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يبدأ، اليوم الخميس، إدراج وتداول أسهم شركة “المطاحن الأولى” في سوق الأسهم السعودية الرئيسية.

وأوضح بيان على “تداول“، أنه سيتم إدراج “المطاحن الأولى” برمز تداول 2283 وبالرمز الدولي “SA15QGU13LH9” وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

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تداول أسهم المطاحن الأولى

وتطبق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من إدراج “المطاحن الأولى”، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وكانت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة “المطاحن الأولى”، قد أعلنت عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص 4 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها.

وتابع بيان تداول”، أن “المطاحن الأولى” طرحت 16.65 مليون سهم تمثل 30% من رأس المال، خُصص 90% منها للفئات المشاركة و10% لشريحة الأفراد، وبلغ سعر الطرح 60 ريالاً للسهم.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس الأربعاء، مرتفعًا 34.80 نقطة ليقفل عند مستوى 11466.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

كمية الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 193 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 90 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات جمجوم فارما، وملاذ للتأمين، و الأصيل، وسلامة، ورعاية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الإعادة السعودية، وبروج للتأمين، والسيف غاليري، وصدر، والنايفات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 15.77% و 3.21% .

فيما كانت أسهم شركات شمس، ومرنة، وجمجوم فارما، وصدر، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات جمجوم فارما، ومرنة، والراجحي، والموارد ، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 298.51 نقطة ليقفل عند مستوى 27266.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر مليون سهم.

 

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