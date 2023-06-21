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يبدأ الانقلاب الصيفي جنوب الرياض

اليوم.. بداية دخول الصيف فلكيًا بأطول نهار وأقصر ليل

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٦ صباحاً
اليوم.. بداية دخول الصيف فلكيًا بأطول نهار وأقصر ليل
المواطن - واس

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قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الأربعاء، يبدأ الانقلاب الصيفي بتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان جنوب الرياض بالقرب منحوطة بني تميم في أقصى مدى تصل إليه الشمس في شمال الكرة الأرضية، ليبدأ الصيف فلكيًا.

بداية الصيف

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الانقلاب الصيفي يعني دخول فصل الصيف فلكيًا في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

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أطول نهار وأقصر ليل

وأضاف الحصيني أن اليوم يشهد أطول نهار وأقصر ليل في السنة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ثم يتناقص النهار لحساب الليل بعد3 أيام.

ولفت الحصيني إلى أنه في الغالب يشتد الحر بعد انصراف الشمس عن تعامدها على مداري السرطان في عودتها من أقصى ميلان لها شمالًا ناحية الجنوب.

وتابع الحصيني أن درجات الحرارة على الوسطى والشمالية كانت أقل من معدلها السنوي خلال الأيام الماضية، متوقعًا ارتفاعها من 3 لـ 4 درجات خلال الأيام المقبلة.

 

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