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اليوم.. تسجيل الطلاب المستجدين في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٥ مساءً
اليوم.. تسجيل الطلاب المستجدين في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية
المواطن - فريق التحرير

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يبدأ اليوم الأحد، تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1445 في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية، والمدارس الأهلية والعالمية والأجنبية، ومن لم يتمكن من التسجيل في المدارس الحكومية، من خلال نظام نور.

وأكدت العديد من إدارات التعليم بمختلف مناطق المملكة، عبر الحسابات الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بدء تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1445 في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية، والمدارس الأهلية والعالمية والأجنبية، بداية من اليوم الأحد.

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انطلاق الاختبارات الشفهية والعملية

كذلك تنطلق اليوم الأحد، الاختبارات الشفهية والعملية لطلاب التعليم العام، في جميع المراحل، والتي حددتها وزارة التعليم في الأسبوع الذي يسبق الاختبارات النهائية، على أن تكون خلال 3 أيام وفقا لإمكانيات كل مدرسة، وأن تكون ضمن اليوم الدراسي.

وتهدف اختبارات الأداء؛ إلى قياس أداء الطالب والتعرف على بعض الجوانب العملية والأدائية في المادة، والتي تعتمد على ما يقدمه الطالب من أداء عملي في الواقع، إضافة إلى قياس الأهداف المرتبطة بالمهارات الحركية، وكذلك بعض جوانب الأهداف المعرفية (مثل: التحليل والتطبيق).

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