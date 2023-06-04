اليوم.. رصد 7 مخالفات مرورية إلكترونيًا

تبدأ الإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأحد، في رصد 7 مخالفات مرورية إلكترونيًا.

يأتي ذلك بهدف رفع مستوى الضبط المروري والسلامة المرورية والحد من السلوك الخاطئ على الطرق العامة داخل وخارج المدن.

وتشمل المخالفات المرورية: