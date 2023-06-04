اليوم.. رصد 7 مخالفات مرورية إلكترونيًا

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تبدأ الإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأحد، في رصد 7 مخالفات مرورية إلكترونيًا.
يأتي ذلك بهدف رفع مستوى الضبط المروري والسلامة المرورية والحد من السلوك الخاطئ على الطرق العامة داخل وخارج المدن.