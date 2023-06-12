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لمنع المهاجرين غير النظاميين

اليونان تبني سياجًا مؤقتًا على حدودها مع تركيا

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٥ صباحاً
اليونان تبني سياجًا مؤقتًا على حدودها مع تركيا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام يونانية، بأن أثينا قررت بناء سياج حديدي مؤقت في قرية “يني بوسنة” قرب الحدود التركية؛ لمنع المهاجرين غير النظاميين من التسلل إلى البلاد.

سياج مؤقت

وأفادت بأن رئيس الأركان كونستانتينوس فلوروس أمر ببناء سياج مؤقت على الحدود التركية، بعد مزاعم عن زيادة عدد المهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون البلاد في الأيام الأخيرة، وفقًا لما ذكرت الأناضول.

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وأوضحت وسائل الإعلام أن السياج المؤقت سيكون بطول 100 متر، وفق “الأناضول”.

من المعروف أن وسائل إعلام يونانية نشرت في الفترة الأخيرة أنباء مفادها بأن تركيا سمحت للمهاجرين غير النظاميين بالعبور إلى الأراضي اليونانية، فيما تبين لاحقًا أن هذه المزاعم لا صحة لها.

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