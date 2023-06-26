الصحافة العالمية: قائد فاغنر المختل صنيعة الرئيس الروسي انتشار كامل لفرق الدفاع المدني بـ منى مع بدء التفويج ليوم التروية محمد بن سلمان وماكرون قائدان يتمتعان بطاقة وطموح لا حدود لهما أعمال الحاج في يوم التروية وسبب التسمية دي بروين يسبب أزمة لـ مانشستر سيتي جاهزية مخيمات حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في مشعر منى برشلونة يرغب في التخلص من 3 لاعبين في الميركاتو الصيفي سلمان الدوسري: 3 آلاف إعلامي لتغطية موسم الحج هذا العام فتح أبواب مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال الحجاج أزمة تغير المناخ تعصف بقطاع الطيران العالمي
أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه يوجد انتشار كامل لجميع فرق المدني الميدانية بـ مشعر منى مع بدء التفويج ليوم التروية.
ورفعت المديرية العامة للدفاع المدني درجة الاستعداد في مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن، واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامتهم، ورصد أي مسببات للمخاطر في مخيمات الحجاج عبر تكثيف جولاتها الميدانية، ومتابعة التزام مؤسسات الحج والطوافة بتعليمات وإرشادات السلامة داخل المخيمات.
وأكد الدفاع المدني جاهزية جميع المراكز الميدانية ووحدات وفرق الدفاع المدني لأداء مهامها على أكمل وجه، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج لمواجهة أي مخاطر – لا سمح الله.