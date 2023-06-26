انتشار كامل لفرق الدفاع المدني بـ منى مع بدء التفويج ليوم التروية

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه يوجد انتشار كامل لجميع فرق المدني الميدانية بـ مشعر منى مع بدء التفويج ليوم التروية.

رفع درجة الاستعداد

ورفعت المديرية العامة للدفاع المدني درجة الاستعداد في مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن، واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامتهم، ورصد أي مسببات للمخاطر في مخيمات الحجاج عبر تكثيف جولاتها الميدانية، ومتابعة التزام مؤسسات الحج والطوافة بتعليمات وإرشادات السلامة داخل المخيمات.

جاهزية جميع المراكز

وأكد الدفاع المدني جاهزية جميع المراكز الميدانية ووحدات وفرق الدفاع المدني لأداء مهامها على أكمل وجه، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج لمواجهة أي مخاطر – لا سمح الله.