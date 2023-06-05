Icon

هطول أمطار غزيرة على عرعر Icon الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش Icon مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم Icon المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي Icon الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة Icon أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات Icon الفيصل: لن يتم زيادة أسعار تذاكر المباريات Icon فتاة متهورة توثق قيادتها على سرعة 170 كم Icon العائلة المالكة البريطانية تستقبل مولودًا جديدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تسببت بوقف حركة الملاحة لفترة وجيزة

انتظام الملاحة بقناة السويس بعد سحب الناقلة المعطلة

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ صباحاً
انتظام الملاحة بقناة السويس بعد سحب الناقلة المعطلة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت هيئة قناة السويس المصرية، أمس الأحد، أن زوارق قطر تابعة لها سحبت ناقلة نفط توقفت في مجرى القناة بعد تعطل محركاتها وتسببت في توقف حركة الملاحة لفترة وجيزة.

حركة الملاحة

وتابع أسامة ربيع، رئيس الهيئة في بيان، أن حركة الملاحة بالقناة انتظمت في الاتجاهين بعدما استطاعت زوارق القطر سحب الناقلة سيفيجور إلى منطقة مخصصة لتوقف السفن داخل القناة.

قد يهمّك أيضاً
الكرملين: أوبك+ مهمة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية

الكرملين: أوبك+ مهمة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية

بجعة تقود 3 مراهقين للسجن في نيويورك

بجعة تقود 3 مراهقين للسجن في نيويورك

وتشير بيانات رفينيتيف أيكون لبيانات الشحن إلى أن الناقلة سيفيجور ترفع علم مالطا وبنيت عام 2016.

ولفتت هيئة قناة السويس إلى أنها كانت متجهة من روسيا إلى الصين ويبلغ طولها 274 مترًا وعرضها 48 مترًا وحمولتها 82 ألف طن.

وتابعت أن الناقلة ستستأنف عبورها بالقناة فور إصلاح العطل.

سحب سفينة

وتكررت حوادث توقف حركة الملاحة في القناة بسبب الأعطال الفنية لكن التوقفات تكون قصيرة عادة.

وقبل أقل من أسبوعين تمكنت زوارق قطر من سحب سفينة كبيرة لنقل البضائع بعد تعطلها لعدة ساعات في قناة السويس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة حتى التخرج
السعودية اليوم

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة...

السعودية اليوم
تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية
العالم

تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة...

العالم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات يوم البحث العلمي بجامعة شقراء
السعودية اليوم

صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات...

السعودية اليوم
لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب
غرائب

لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال...

غرائب
لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك
السعودية اليوم

لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك

السعودية اليوم
طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن طائرة كندية
السعودية اليوم

طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن...

السعودية اليوم