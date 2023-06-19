Icon

إطلاق برنامج لتعزيز التواصل مع قاصدي المسجد النبوي Icon كيمانول تستحوذ على 84% من حصص كيماويات الدار Icon انخفاض أرباح “جي آي جي” إلى 56.7 مليون ريال Icon هلال ذي الحجة يزين سماء السعودية مساء اليوم Icon أمطار غزيرة على مكة المكرمة وعسير للمساء Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين Icon وظائف شاغرة بـ المركز الوطني للأرصاد Icon السديس يشارك في حملة حفاوة بمحطة قطار الحرمين Icon توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير اسم المستفيد Icon مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف إدارية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
بنهاية الربع الأول 2023

انخفاض أرباح “جي آي جي” إلى 56.7 مليون ريال

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٥ صباحاً
انخفاض أرباح “جي آي جي” إلى 56.7 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انخفضت أرباح مجموعة الخليج للتأمين، إلى 56.7 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2023 بنسبة قدرها 66%، مقارنة بأرباح 167.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

سبب تراجع أرباح جي آي جي

وأوضحت الشركة، في بيان لها: “أن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى: ارتفاع مصاريف خدمات التأمين بمبلغ 291 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وتعود بشكل رئيسي للتغير في تعديل المخاطر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

قد يهمّك أيضاً
حلمي بكر يتزوج مجددًا في سن الـ 85

حلمي بكر يتزوج مجددًا في سن الـ 85

مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 45 مئوية

مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 45 مئوية

جاء ذلك على الرغم من ارتفاع إيرادات التأمين بمبلغ 41 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الأول من عام 2022 والتي تعود بشكل رئيسي في قطاع المركبات, التغييرات الإيجابية في نتائج إعادة التأمين بـ 165 مليون ريال ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التغيرات في حصة إعادة التأمين من تعديل المخاطر وارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 14 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

سوق الأسهم السعودي

وبالأمس، أغلق مؤشر السوق ، على ارتفاع طفيف بنقطة واحدة، ليغلق عند 11517 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.4 مليار ريال.

وتراجعت قيم التداول إلى 5.36 مليار ريال من خلال 449.97 مليون سهم، مقابل 9.26 مليار ريال بتداولات بلغت 586.98 مليون سهم، بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وجاء إغلاق 13 قطاعا باللون الأخضر، تصدرها قطاع الاستثمار والتمويل، بعد صعوده 3.03%، تلاه قطاع الرعية الصحية بارتفاع نسبته 2.84%، وسجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعا نسبته 0.36%.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم