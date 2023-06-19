انخفاض أرباح “جي آي جي” إلى 56.7 مليون ريال

انخفضت أرباح مجموعة الخليج للتأمين، إلى 56.7 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2023 بنسبة قدرها 66%، مقارنة بأرباح 167.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

سبب تراجع أرباح جي آي جي

وأوضحت الشركة، في بيان لها: “أن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى: ارتفاع مصاريف خدمات التأمين بمبلغ 291 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وتعود بشكل رئيسي للتغير في تعديل المخاطر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

جاء ذلك على الرغم من ارتفاع إيرادات التأمين بمبلغ 41 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الأول من عام 2022 والتي تعود بشكل رئيسي في قطاع المركبات, التغييرات الإيجابية في نتائج إعادة التأمين بـ 165 مليون ريال ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التغيرات في حصة إعادة التأمين من تعديل المخاطر وارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 14 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

سوق الأسهم السعودي

وبالأمس، أغلق مؤشر السوق ، على ارتفاع طفيف بنقطة واحدة، ليغلق عند 11517 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.4 مليار ريال.

وتراجعت قيم التداول إلى 5.36 مليار ريال من خلال 449.97 مليون سهم، مقابل 9.26 مليار ريال بتداولات بلغت 586.98 مليون سهم، بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وجاء إغلاق 13 قطاعا باللون الأخضر، تصدرها قطاع الاستثمار والتمويل، بعد صعوده 3.03%، تلاه قطاع الرعية الصحية بارتفاع نسبته 2.84%، وسجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعا نسبته 0.36%.