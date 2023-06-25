Icon

مدني الرياض يخمد حريقًا اندلع في مجرى وادي نمار Icon الفريق البسامي يتفقد القوات الأمنية المشاركة في الحج Icon إصدار مليون و800 ألف تأشيرة إلكترونية للحج بوقت قياسي Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة على 8 مناطق Icon السعي بين الصفا والمروة تغذية إيمانية للتعاليم الإسلامية السمحة Icon كاي هافرتز يقترب من الانضمام إلى آرسنال Icon بنفيكا يفكر في ضم أنخل دي ماريا Icon صور الحج قديمًا توثق رحلة الحجاج لمكة والمشاعر Icon رد فعل الفنانة مشاعل بعد إصابتها بمرض التصلب اللويحي Icon سيف فاروق جعفر يسبب أزمة لـ الزمالك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
عيار 24 يسجل سعر 231.49 ريال

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأحد.. عيار 21 بـ 202 ريال

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٤ صباحاً
انخفاض أسعار الذهب اليوم الأحد.. عيار 21 بـ 202 ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، انخفاضا طفيفا مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 231.49 ريال، أي ما يعادل نحو 61.73 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.20 ريال، 56.59 دولار.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله الجامعي

وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله الجامعي

محمد بن فهد: تسمية طريق الرياض القصيم يؤكد وفاء القيادة للملك فهد

محمد بن فهد: تسمية طريق الرياض القصيم يؤكد وفاء القيادة للملك فهد

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 202.55 ريال، أي ما يعادل نحو 54.01 دولار، وعيار 18 وصل إلى 173.61 ريال، 46.30 دولار.

أسعار الذهب عالمياً

أما على المستوى العالم فقد وصل سعر الذهب اليوم الأحد 25 يونيو 2023، إلى 1920 دولارا.

ويشهد السوق العالمي موجة تراجع بعد تزايد التوقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية للتغلب على معدلات التضخم المرتفع، وهو ما أكده جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، خلال كلمته أمام الكونجرس ومجلس الشيوخ، حول إمكانية رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال النصف الثاني من العام الحاري.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مروجو المخدرات في الشرقية والقنفدة بقبضة الأمن
أخبار أمنية

مروجو المخدرات في الشرقية والقنفدة بقبضة الأمن

أخبار أمنية
وزارة الدفاع تعلن فتح القبول لدورة الضباط للخريجين الجامعيين
أخبار رئيسية

وزارة الدفاع تعلن فتح القبول لدورة الضباط...

أخبار رئيسية
مصطفى بصاص: الأهلي سيضم صفقة عالمية هذا الأسبوع
آخر الاخبار

مصطفى بصاص: الأهلي سيضم صفقة عالمية هذا...

آخر الاخبار
محامٍ يستخدم الذكاء الصناعي والقضاء يحقق معه
تكنولوجيا

محامٍ يستخدم الذكاء الصناعي والقضاء يحقق معه

تكنولوجيا
الشرطة البرازيلية تنتظر يوم ميلاد طفل الـ 18 لاعتقاله
غرائب

الشرطة البرازيلية تنتظر يوم ميلاد طفل الـ...

غرائب
أكاديمية ميتافيرس تطور وتؤهل الكوادر الوطنية بأحدث التقنيات
السعودية اليوم

أكاديمية ميتافيرس تطور وتؤهل الكوادر الوطنية بأحدث...

السعودية اليوم
الجوازات تواصل تسهيل إجراءات الحجاج القادمين عبر منفذ جديدة عرعر
السعودية اليوم

الجوازات تواصل تسهيل إجراءات الحجاج القادمين عبر...

السعودية اليوم
ليلة طربية مع مي فاروق وإيمان عبدالغني الجمعة في جدة
السعودية اليوم

ليلة طربية مع مي فاروق وإيمان عبدالغني...

السعودية اليوم