انخفاض أسعار الذهب اليوم الأحد.. عيار 21 بـ 202 ريال

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، انخفاضا طفيفا مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 231.49 ريال، أي ما يعادل نحو 61.73 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.20 ريال، 56.59 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 202.55 ريال، أي ما يعادل نحو 54.01 دولار، وعيار 18 وصل إلى 173.61 ريال، 46.30 دولار.
أما على المستوى العالم فقد وصل سعر الذهب اليوم الأحد 25 يونيو 2023، إلى 1920 دولارا.
ويشهد السوق العالمي موجة تراجع بعد تزايد التوقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية للتغلب على معدلات التضخم المرتفع، وهو ما أكده جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، خلال كلمته أمام الكونجرس ومجلس الشيوخ، حول إمكانية رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال النصف الثاني من العام الحاري.